Una gara podistica a Marina di Ragusa | per ricordare Pippo Tumino

Formula 1 – In Austria la gara di casa di Red Bull - la trovata della scuderia è mozzafiato : Una monoposto sulla ruota panoramica di Vienna [VIDEO] : Una monoposto sulla ruota panoramica di Vienna: la trovata della Red Bull per il Gp d’Austria è spettacolare E’ tutto pronto a Spielberg per il nono appuntamento della stagione 2019 di Formula 1. I piloti hanno avuto pochissimo tempo per rilassarsi dopo il Gp di Francia, vinto da Hamilton, e già domani torneranno in pista per le prime prove libere del Gp d’Austria. La Red Bull dunque correrà in casa e punterà a far bene. ...

F1 - GP Francia 2019 : Una perdita d’olio sulla Ferrari di Vettel nelle qualifiche? Si teme per la gara di oggi : E’ proprio il caso di dirlo: piove sul bagnato per la Ferrari. Nel corso delle qualifiche del GP di Francia, ottavo round del Mondiale 2019 di F1, la settima piazza del tedesco della Rossa Sebastian Vettel aveva destato delle perplessità. Troppo brutta per essere vera la prestazione del teutonico, anche rispetto al suo compagno di team Charles Leclerc, terzo in griglia di partenza. Ecco che un’avaria tecnica potrebbe essersi ...

F1 - GP Francia 2019 : Una perdita d’olio sulla Ferrari di Vettel nelle qualifiche? Si teme per la gara di oggi : E’ proprio il caso di dirlo: piove sul bagnato per la Ferrari. Nel corso delle qualifiche del GP di Francia, ottavo round del Mondiale 2019 di F1, la settima piazza del tedesco della Rossa Sebastian Vettel aveva destato delle perplessità. Troppo brutta per essere vera la prestazione del teutonico, anche rispetto al suo compagno di team Charles Leclerc, terzo in griglia di partenza. Ecco che un’avaria tecnica ci dovrebbe essere stata, ...

VIDEO Venezia-Sassari punteggio - Finale Scudetto basket : gara-7 - highlights e sintesi. LagUnari in trionfa - i ragazzi di Pozzecco si arrendono : L’Umana Reyer Venezia è Campione d’Italia. Fantastico trionfo della squadra di De Raffaele, che supera in gara-7 il Banco di Sardega Sassari per 87-61, chiudendo una serie bellissima sul 4-3. E’ il secondo Tricolore negli ultimi tre anni per i veneti, mentre sfuma il sogno dei ragazzi di Pozzecco che si arrendono dopo una battaglia infinita. GLI highlights DI gara-7 Venezia-Sassari CLICCA QUI PER TUTTE ...

Sebastian Vettel F1 - GP Francia 2019 : “È mancato il feeling con la macchina - possiamo fare Una bella gara” : Sabato estremamente complicato per Sebastian Vettel che non è riuscito a brillare nelle qualifiche del GP di Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha faticato a esprimersi al meglio al volante della sua Ferrari e si è dovuto accontentare di una deludente settima posizione, domani scatterà addirittura dalla quarta fila e dovrà assolutamente rimontare in una gara che si preannuncia molto difficile. Il tedesco, ...

Formula 1 – Hamilton ringrazia il team - Bottas si accontenta e Leclerc spera in Una lotta in gara : le parole dei protagonisti delle qualifiche in Francia : Un Hamilton soddisfatto si congratula col team, Bottas pensa già alla partenza di domani e Leclerc spera in una bella battaglia: le parole dei protagonisti delle qualifiche del Gp di Francia 2019 86ª pole position per Lewis Hamilton oggi in pista al Paul Ricard: il britannico della Mercedes partirà domani dalla prima posizione in griglia al Gp di Francia 2019, seguito dal compagno di squadra Valtteri Bottas e da Charles Leclerc. qualifiche ...

Operazione ‘Oikos’ - nuovi clamorosi scenari : truccata Una gara di Serie A - due squadre italiane tremano [NOMI E DETTAGLI] : Ancora novità per quanto concerne l’Operazione ‘Oikos‘, che sta travolgendo il calcio spagnolo e nei giorni scorsi è sconfinata anche in Italia. Dopo le accuse di qualche giorno fa, ‘El Pais’ è entrato in possesso di altri documenti, che entrano ancor più nel dettaglio della vicenda, aprendo a nuovi clamorosi scenari. Clamoroso scandalo combine, in ballo club e calciatori in Italia: spunta un nuovo filone in ...

Una rimonta da sogno! Sassari schiaccia Venezia e pareggia la serie : il Campione d’Italia si deciderà in Gara-7 : Sassari ribalta tutto in Gara-6: pareggiata la serie contro Venezia! Il Campione d’Italia si decide sabato in Gara-7 Sembrava quasi fatta per Venezia: la Reyer è partita subito col turbo oggi, in Gara-6 di finale scudetto di serie A, motivata a chiudere i giochi una volta per tutte questa sera, nella casa del Sassari. La squadra guidata da Pozzecco, nonostante qualche difficoltà, è riuscita a reagire e lo ha fatto nel miglior modo ...

LIVE Dinamo Sassari-Venezia basket - Gara-6 Finale Scudetto in DIRETTA : lagUnari al primo match point - i sardi puntano al pari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della sfida – La cronaca della vittoria di Venezia in gara-5 – Le parole di Pozzecco in conferenza stampa Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Sassari-Venezia, sesto atto della Finale Scudetto della Serie A 2018-2018 di basket! La sfida in programma alle 20.45 si annuncia incandescente considerata l’importanza della posta in palio e ...

Basket - Pozzecco a fine gara è Una furia : “Andate affanc*** - viviamo in un mondo di m*** e questo Paese fa schifo” : Dopo la sconfitta in gara5 nella serie delle finali contro Venezia, il coach della Dinamo Sassari, Gianmarco Pozzecco, ha perso la testa in conferenza stampa. Il motivo, almeno all’inizio, è l’infortunio del suo giocatore, Stefano Gentile. Ma dopo pochi secondi il Poz si è infuriato con gli avversari e le condizioni in cui si è disputata la partita, cioè nel caldo torrido del Taliercio. Video Centrotrentuno ...

La gara di stile tra Kate Middleton e Letizia Ortiz non ha Una vincitrice : Competere in eleganza con Kate Middleton non è affar semplice, ma quando al suo fianco appare la regina Letizia di Spagna, la gara si fa certamente interessante. Le reali si sono incontrate in una cerimonia al Castello di Windsor, e i riflettori hanno spesso indugiato su di loro. Gli outfit scelti dalla duchessa e dalla regina sono quasi speculari: entrambe vestite di bianco, entrambe con cappellino, scarpe e pochette neri, entrambe ...

Basket - Finale Scudetto 2019 : è il momento di gara-5. Tra Sassari e Venezia è Una serie aperta a qualsiasi risultato : In gara-4 delle finali Scudetto Sassari ha rimesso le cose a posto e al PalaSerradimigni, davanti ai suoi tifosi entusiasti, ha battuto Venezia riportandosi in parità in una serie che si sta dimostrando aperta a qualsiasi risultato e ritrovando d’incanto tutto il suo potenziale offensivo. Stasera si torna a giocare al Taliercio di Mestre dove la Umana Reyer tenterà di portarsi per la terza volta in vantaggio ma altrettanto cercherà di fare ...

MotoGp – Vinales chiede Una pesante sanzione per Lorenzo : la decisione della Commissione Gara : Maverick Vinales non ci sta: lo spagnolo della Yamaha pretende un provvedimento nei confronti di Jorge Lorenzo! La decisione della Commissione Gara dopo il Gp di Catalunya 2019 Un episodio da lasciare senza parole, oggi pomeriggio al Gp di Catalunya 2019: Jorge Lorenzo ha fatto strike al Montmelò, innescando un maxi incidente, col quale ha messo ko in una volta sola, oltre se stesso, i colleghi Vinales, Dovizioso e Rossi, in curva 10. Una ...

Rally Sardegna 2019 : Dani Sordo approfitta del clamoroso errore di Tanak e vince in extremis Una gara folle! : Il Rally di Sardegna passerà alla storia come uno dei più incredibili e spettacolari degli ultimi anni. L’edizione 2019, infatti, ha riservato colpi di scena a non finire, come il clamoroso epilogo del Power Stage finale, con il leader della classifica generale, l’estone Ott Tanak (Toyota Yaris) che ha sbagliato in una curva ed è finito fuori dalla sede stradale, perdendo tempo prezioso e lasciando il successo finale allo spagnolo ...