Una banca del seme spaziale per popolare Marte

A Los Angeles la libreria nel caveau di Una banca : 400mila volumi per “The last bookstore” : Una banca piena di libri. A Los Angeles è già realtà: "The last bookstore" è una delle librerie più curiose del mondo con un tunnel interamente costruito da volumi e due caveau occupati da testi antichi. Un vero forziere d'oro occupato da circa 400mila opere letterarie in diverse lingue ed esteso su tre piani.Continua a leggere

Una banca del seme interplanetaria per popolare Marte : Marte costantemente abitato da colonie di esseri umani, in grado di vivere sul Pianeta Rosso e, un giorno, far nascere i primi marziani a milioni di km dalla Terra. Il tutto grazie alle moderne tecnologie della fecondazione in vitro, rese possibili dalla costruzione di una banca del seme spaziale: sembra la trama di un film di fantascienza, eppure secondo un gruppo di scienziati questo scenario non solo è possibile, ma addirittura realizzabile ...

Una Vita spoiler spagnoli - capitoli 1035-1037 : il banco americano è in bancarotta : Gli spoiler spagnoli della soap Una Vita, in onda tutti i giorni sulla rete ammiraglia Mediaset dopo Beautiful con grande successo di pubblico, propongono delle trame come sempre molto intriganti e con numerosi colpi di scena. Protagonisti principali dei capitoli 1035-1037 sono Genoveva e Liberto, Cinta e Rafael. Questi ultimi due porteranno Emilio alla disperazione quando egli si renderà conto dell'amore che li lega. La vedova di Samuel Alday ...

Perché la moneta virtuale di Facebook è Una miccia per il sistema bancario : Milano. Nel settore se ne parla da anni: quand’è che la Silicon Valley farà la sua mossa nel mondo finanziario? Dopo aver cambiato i rapporti interpersonali, il modo in cui facciamo acquisti, le abitudini alimentari, i trasporti, l’informazione Big Tech è pronto a buttarsi sui soldi. Era prevedibile

Rapina Una banca e poi fa shopping! Arrestato marocchino a Vercelli : Quando i carabinieri hanno trovato il responsabile, che aveva affittato la camera di un albergo, all'appello mancavano oltre 2mila euro, questo l'ammontare delle spese fatte dallo straniero col denaro sottratto. Ha prima Rapinato una filiale della Biverbanca in via Lignana a Tronzano (Vercelli), poi grazie al bottimo accumulato si è dedicato allo shopping una volta raggiunta Novara.-- Protagonista della vicenda un pregiudicato ...

Bancarotta fraudolenta - tre arresti : tra i beni venduti anche Una Ferrari : Bancarotta fraudolenta per tre persone arrestate dalla Guardia di Finanza di Gela che ha anche sequestrato un intero complesso aziendale a Vittoria.

Banksy a Venezia con Una piccola bancarella abusiva : «Anche se si tratta della più grande e prestigiosa manifestazione artistica del mondo, per qualche strana ragione non sono mai stato invitato». È con queste parole, direttamente dal suo profilo Instagram ufficiale, che Banksy svela al mondo di aver preso parte alla Biennale di Venezia. In un modo tutto suo e per nulla convenzionale, ovviamente. Il misterioso street artist ha infatti pubblicato un video in cui presenta la sua ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Avellino sbanca subito Milano. Una Sidigas perfetta va sull’1-0 nella serie : La Sidigas Avellino realizza la prima sorpresa dei Playoff 2019. Straordinaria prestazione degli irpini, che espugnano il Forum per 82-74 e si portano 1-0 nella serie contro Milano. Alla gioia di Avellino, fa da contraltare la delusione dell’Olimpia, uscita tra i fischi dei suoi tifosi e che ora si trova già con le spalle al muro, visto che lunedì sarà obbligata a vincere gara-2. Strepitosa partita di Keifer Sykes, che chiude con una ...

Cosenza - sindaco indagato per bancarotta di Una società di cui era amministratore : Il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto (Fi)- indagato nell’inchiesta sugli appalti pubblici chiusa due giorni fa dalla procura di Catanzaro – ha ricevuto un avviso conclusione indagini per bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento di una società di cui era amministratore. Secondo l’accusa, dalla società oggetto di indagine, la Ofin srl, fallita nel 2014, sarebbero state distratte a più riprese somme per un totale di oltre tre ...

UNICREDIT-FINECO/ E lo spettro di Una banca tedesca salvata coi risparmi italiani : Unicredit ha messo sul mercato una quota di Fineco. Col ricavato potrebbe partire un'operazione sulla tedesca Commerzbank

Banca Etica - le proposte per Una nuova finanza in vista delle europee : Per il gruppo è poi necessaria una riforma complessiva "per un sistema finanziario stabile e al servizio dell'economia reale e della società" , come la separazione tra banche di investimento e banche ...

SLA : al via Una campagna per creare Una Biobanca ed accelerare gli studi sulla malattia : Un grande sogno, quello di veder crescere in Italia la prima Biobanca nazionale sulla SLA – acronimo della Sclerosi Laterale Amiotrofica– da mettere a disposizione di tutti i ricercatori, accelerando la produzione di studi su una malattia di cui ancora non esiste cura. Per contribuire a realizzarlo nei prossimi giorni partirà una campagna ad hoc. Il teatro dell’iniziativa oltre 700 supermercati e ipermercati del Gruppo Selex (insegne ...