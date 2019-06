Un viaggio nel gusto nei Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol

viaggio nella storia più affascinante di Bvlgari : Anne Cleveland, Jean Christophe Babin, Carey MulliganAlessio LapiceCecilia Matteucci LavariniDaniel LismoreBvlgari, l'inaugurazione della mostra "La storia, il sogno"Bvlgari, l'inaugurazione della mostra "La storia, il sogno"Bvlgari si racconta e lo fa con la mostra La storia, il sogno, inaugurata con un evento esclusivo nella capitale in compagnia di alcuni volti noti tra cui Carey Mulligan, Daniel Lismore, Anna Cleveland, Greta ...

Storia della foto del padre e la figlia migranti annegati nel viaggio verso gli Usa : Alcuni migranti cercando di raggiungere gli Stati Uniti attraversando un fiume (foto: HERIKA MARTINEZ/AFP/Getty Images) L’opinione pubblica americana è sotto shock, e quella mondiale sta facendo i conti con un’immagine con cui è difficile fare i conti. In queste ore sta circolando sui social network e sui giornali del globo una foto molto simile a quella che anni fa ritraeva Alan Kurdi, il bambino siriano di origine curda morto per ...

Avicii : guardalo nel video di “Heaven” - girato durante un suo viaggio in Madagascar : <3 The post Avicii: guardalo nel video di “Heaven”, girato durante un suo viaggio in Madagascar appeared first on News Mtv Italia.

In viaggio con Justine a Ragusa - oggi 22 giugno su Bike Channel : La puntata di “In viaggio con Justine” girata a Ragusa un mese fa andrà in onda oggi, 22 giugno, alle 21.15 su Bike Channel.

Zoda esordisce oggi 21 giugno con l'album Ufo : viaggio nella profondità della vita terrena : Dopo il singolo Luna e sole uscito il 14 giugno è pronto il disco di esordio di Zoda: esce oggi, 21 giugno, in versione digitale, CD e deluxe autografata. UFO è il titolo del primo album di Zoda che si compone di 7 tracce con le produzioni di Sick Luke, Big Fish, NKO, Andry the Hitmaker e Low Kidd. Si tratta di un viaggio introspettivo nella mente del giovane artista, classe 1996, che tocca diversi argomenti sociali importanti: bullismo, noia, ...

C'era una volta Napoli Est : viaggio nel degrado di Ponticelli - dove l'emergenza rifiuti non è mai cessata : L?emergenza rifiuti mette in allarme i cittadini. Di nuovo. La spazzatura è tornata a invadere le strade e i marciapiedi della città come nel 2008, un incubo che nessuno ha...

The 100 6×07 - viaggio nella mente di Clarke con flashback e grandi ritorni dal passato (promo 6×08) : Proprio come in un film di fantascienza, The 100 6x07 ci porta dentro la mente di Clarke, che come svelato nello scorso episodio, è ancora viva nel corpo di Josephine. I ricordi della protagonista fanno da sfondo alla sua disperata fuga e come intrappolati un un loop temporale, assistiamo ai momenti più salienti delle passate stagioni dello show. The 100 6x07 riporta in scena vecchi e dolorosi ricordi per Clarke, le cui scelte di ...

Napoli - viaggio nelle notti della movida : decibel alle stelle e poca sicurezza : Musica sparata fuori a tutta potenza, ragazzi che ingombrano le strade e rendono impossibile il transito dei mezzi di soccorso, parcheggiatori, venditori abusivi e rifiuti ovunque. Il centro storico...

Un viaggio nella circular economy : Il libro di Antonio Massarutto “Un mondo senza rifiuti? viaggio nell’economia circolare”, non è solo un saggio tecnico sul mondo dei rifiuti e del riciclo. È un bel libro su un tema di attualità, di facile lettura, piacevole, che alterna capitoli economici e tecnici, ad approfondimenti storici, filosofici, culturali, antropologici.Il pregio più grande che ha il libro è la sua laicità. ...

CorMez : viaggio (amaro) nello Sferisterio. Dove non c’è più nulla di civile : Il Corriere del Mezzogiorno in questi giorni ha proposto un Viaggio all’interno dello Sferisterio, firmato da Angelo Petrella con racconto fotografico di Salvatore Laporta. Un reportage dal sapore amaro che racconta uno dei luoghi mitici dello sport napoletano abbandonato al degrado, al muschio e ai rampicanti, con le pietre “che si sfaldano come farina”. Gabbiani e soprattutto ratti, ovunque, che cercano cibo Dove possono. ...

Da Cannes al MAXXI il viaggio senza fine nel cinema di Bertolucci : “Per me molto nasce da quel mistero che c’è prima di un’inquadratura. È soltanto girando che capisci questo mistero“.Così diceva l’ultimo grande maestro del nostro cinema: Bernardo Bertolucci, recentemente scomparso, ed è solo uno dei tanti segreti svelati dal documentario “Bernardo Bertolucci: no end travelling” di Mario Sesti, applaudito a Cannes e al MAXXI in anteprima ...

Motori – Il Museo Ferrari inaugura la mostra “Hypercar” - un viaggio appassionante nella storia del Cavallino [GALLERY] : Il Museo Ferrari inaugura “Hypercar”, un viaggio appassionante nella storia dell’automobilismo che mette in mostra le pietre miliari della casa del Cavallino Rampante Il Museo di Maranello ospita la mostra “Hypercars”, dedicata alle Ferrari che hanno svolto un ruolo di apripista nell’evoluzione tecnologica della Casa. Tutte le Ferrari sono da sempre vetture speciali, riservate a pochi e ...

viaggio nel cuore di Gerusalemme tra storia e religione : Ho di fronte a me la costa giordana del Mar Morto, ne distinguo le linee che pian piano divengono più nitide restituendo la forma dei suoi rilievi morbidi e brulli, dai colori tenui e sfumati come il tramonto che accompagna il mio ritorno a Gerusalemme dopo una giornata trascorsa nelle acque salate del Mar Morto che oggi vengono ancora alimentate, indirettamente, dal lago Tiberiade, quello su cui camminò ...

"Sognando Itaca" - in barca a vela contro la leucemia : viaggio nel mare della solidarietà : Ha preso il via (di nuovo) il progetto di vela terapia mirato alla riabilitazione psicologica e al miglioramento della...