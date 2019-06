Un nuovo sponsor sulla maglia del Napoli | accordo biennale con MSC Crociere FOTO

Napoli - MSC Crociere nuovo sponsor di maglia fino al 2021 : MSC Crociere, la più grande compagnia crocieristica a capitale privato al mondo, annuncia la partnership con la SSC Napoli per le stagioni 2019/2020 e 2020/2021. “Il calcio è da sempre lo sport che più appassiona e coinvolge gli italiani, accende l’entusiasmo e svolge il ruolo di aggregatore sociale. Intrattenimento, divertimento e passione sono elementi importanti […] L'articolo Napoli, MSC Crociere nuovo sponsor di maglia fino al 2021 è ...

Bwin diventa nuovo sponsor di maglia del Valencia : Il Valencia e Bwin hanno firmato un accordo venerdì 28 giugno con il quale il bookmaker diventerà lo sponsor principale della società dal 1° luglio. Bwin diventerà il nuovo “Main Global Partner” per le prossime tre stagioni. La casa delle scommesse internazionale Bwin, che ha già collaborato in modo speciale con il Centenario del Valencia […] L'articolo Bwin diventa nuovo sponsor di maglia del Valencia è stato realizzato da ...

Genoa - Kappa è il nuovo sponsor tecnico del club : Genoa sponsor tecnico – Attraverso un comunicato ufficiale, il Genoa ha svelato il nuovo sponsor tecnico, con cui il club collaborerà a partire dalla stagione 2019/2020. Si tratta del brand italiano “Kappa”, che torna a vestire i rossoblù con i propri marchi. Termina dunque la partnership con Lotto, azienda italiana che ha fornito l’abbigliamento tecnico […] L'articolo Genoa, Kappa è il nuovo sponsor tecnico del club è stato ...

Allianz nuovo title sponsor della Powervolley Milano : Allianz title sponsor Powervolley Milano. Inizia una nuova era per la Powervolley Milano: Allianz, gruppo leader nel settore assicurativo-finanziario a livello internazionale e in Italia, è il nuovo title sponsor della società del presidente Lucio Fusaro. L’accordo che consente di creare una partnership solida e immediata tra le due realtà, valevole per i prossimi tre […] L'articolo Allianz nuovo title sponsor della Powervolley Milano è ...

Sarri nuovo allenatore Juventus?/ Higuain lo sponsorizza - vuole averlo a Torino : Sarri nuovo allenatore Juventus? Maurizio favorito dopo l'incontro con Paratici, ma restano alcuni nodi da sciogliere con il Chelsea.

Net Insurance è il nuovo sponsor degli arbitri italiani : Siglato questa mattina la sponsorship degli arbitri italiani da parte di Net Insurance a partire dal primo luglio 2019 fino al 2023 (con opzione di rinnovo dopo il primo biennio). Il logo della compagnia assicurativa sarà presente sulle maglie di oltre 30.000 fischietti italiani. “Gli arbitri italiani di calcio grazie alla loro reputazione di eccellenza internazionale – ha specificato Battista, amministratore delegato della società di ...

AIA - Net Insurance nuovo sponsor degli arbitri : AIA nuovo sponsor – La Figc ha comunicato che “Net Insurance” sarà il nuovo sponsor dell’Associazione Italiana arbitri. La partnership tra l’AIA e l’azienda sarà siglata domani –giovedì 23 maggio, alle ore 11.00 – presso la sede Figc di Via Allegri a Roma. Questa la nota ufficiale della Federazione: «Net Insurance, società di assicurazioni italiana […] L'articolo AIA, Net Insurance nuovo sponsor degli arbitri è stato realizzato da ...