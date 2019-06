Un nuovo gioco della serie Batman Arkham? Non un sogno esclusivamente dei fan

Rimase paralizzato dopo un gioco in tv : dopo nove anni è di nuovo in piedi : Samuel Koch, rimasto paralizzato mentre parteciava alla versione tedesca di "Scommettiamo che" condotto da Michelle Hunziker...

Judgment : ora disponibile il nuovo videogioco per PS4 : La ricerca della verità di Takayuki Yagami avrà fine solo quando sarà lui a deciderlo. Ma l’inizio della ricerca parte ora, in quanto Judgment è già disponibile per PS4! I Ryu Ga Gotoku Studios hanno l’onore di presentare Judgment, la storia di un avvocato caduto in disgrazia che cerca la redenzione in un mondo pieno di corruzione e disperazione. Il detective Takayuki Yagami dovrà utilizzare sistemi di investigazione innovativi per ...

Moss si aggiorna con un nuovo capitolo di gioco : Dopo l’uscita di Oculus Quest, Polyarc ha introdotto nuovi contenuti per Moss, rendendo ancora più difficile smettere di giocare il titolo che ha catturato giocatori da tutto il mondo su tutte le piattaforme di RV. Moss, uno dei giochi VR più premiati di sempre con più di 80 premi e nomination a livello mondiale, dà vita ad una storia fantastica e avvincente in una maniera mai vista prima. Con l’uscita dell’aggiornamento di Twilight Garden, i ...

Control : previsto per oggi un livestream dedicato al nuovo gioco di Remedy : Ottime notizie per tutti i giocatori in attesa di Control. Questo pomeriggio andrà in onda un livestream dedicato al nuovo gioco di Remedy.Gli sviluppatori hanno annunciato su Twitter che, a partire dalle ore 18 italiane, andrà in onda una trasmissione di 90 minuti in compagnia del team.In questa occasione, saranno mostrate alcune missioni principali e secondarie, e gli sviluppatori saranno disponibili per rispondere alle domande dei fan.Leggi ...

Overwatch 2? Un nuovo gioco di Overwatch sarebbe già in sviluppo : Per quanto le novità nel 2019 latitino, sembra proprio che Blizzard stia lavorando duramente su diversi progetti piuttosto importanti che si focalizzano su due franchise chiave della compagnia: Diablo e Overwatch.Vi abbiamo già parlato dei rumor riguardanti a Diablo 4 e proprio a quelle indiscrezioni si ricollegano ulteriori voci provenienti dal portale francese Le Monde e riportate da TweakTown incentrate su un possibile Overwatch 2 o comunque ...

StarCraft : Remastered sta per ricevere un nuovo pacchetto grafico che trasforma il gioco in un cartone animato : StarCraft: Remastered sta per ricevere un nuovo look. Carbot, il team che ha lavorato assieme a Blizzard su alcuni cartoni-parodia dedicati a World of Warcraft ed Overwatch, sta per portare il suo stile cartoonesco all'interno di StarCraft con un nuovo pacchetto grafico.Come riporta Polygon, StarCrafts, così il nome del pacchetto, sarà disponibile per il gioco a partire dal 10 luglio. Si tratta di un pacchetto grafico ufficiale che altererà la ...

Sky : Children of the Light : il nuovo gioco degli sviluppatori di Journey in azione in un video gameplay : Sky: Children Of The Light, il nuovo titolo dei creatori di Journey, è in arrivo su dispositivi iOS il prossimo mese, l'11 luglio, e prossimamente arriverà anche su sistemi Android e PC.L'interessante indie di Thatgamecompany vi permetterà di esplorare sette regni onirici per svelare misteri, socializzare con altri giocatori in tutto il mondo e personalizzare il vostro personaggio in vari modi. Il gioco è stato protagonista all'E3 2019 e, ora, ...

Ancestors : The Humankind Odyssey : un nuovo video gameplay mostra in azione l'ispirato gioco di esplorazione e sopravvivenza : L'utente YouTube 'SceneCut' ha condiviso un video che mostra 8 minuti di gameplay tratti dalla demo E3 2019 di Ancestors: The Humankind Odyssey, riporta DSOGaming.Ancestors: The Humankind Odyssey è il gioco di sopravvivenza open world in terza persona di Patrice Désilets, il direttore creativo originale della serie di Assassin's Creed.In Ancestors: The Humankind Odyssey, i giocatori sono sfidati a sopravvivere e ad evolversi nella terra aspra e ...

Game Builder è il nuovo gioco di Google che permette di creare videogiochi : Google ha realizzato un videogioco che permette di realizzare videogiochi in stile Minecraft per te stesso o con cui giocare con gli amici.Come riporta TheVerge, il titolo Google si chiama "Game Builder", e neanche a dirlo è un videogioco che permette di realizzare videogiochi.In Game Builder possiamo infatti trascinare oggetti e scenari all'interno di un sandbox vuoto così da costruire il nostro mondo, e tramite i comandi preimpostati possiamo ...

PES 2020 : nel nuovo gioco miglioramenti grafici - nuove modalità e tecniche approntate con il supporto dei calciatori : Negli scorsi giorni Konami ha annunciato l’arrivo per il 10 settembre di eFootball PES 2020, nuovo capitolo del suo videogioco dedicato al calcio che promette migliorie sia dal punto di vista grafico che del gameplay, oltre al rinnovo della sua partnership con il Barcellona, team che vede scelto come protagonista della copertina del nuovo gioco il suo campione più celebre, Lionel Messi, oltre a vedere una sua gloria ...

Marvel’s Avengers : data di uscita e trailer del nuovo videogioco : Square Enix macina titoli di grande impatto per i suoi fan, durante questo E3. Dopo Final Fantasy VII Remake e l’ambizioso Outriders, in collaborazione con Marvel Entertainment è orgogliosa di presentare Marvel’s Avengers. Marvel’s Avengers sarà un gioco di azione-avventura che combina una narrazione cinematografica con meccaniche di gioco in single-player e cooperativo. Il gioco inizia durante l’A-Day, il giorno in cui Captain America, ...

In Gods & Monsters diventeremo eroi per salvare gli déi della Grecia : ecco il nuovo gioco di azione e avventura di Ubisoft : Ubisoft annuncia Gods & Monsters, un nuovo gioco d'azione e avventura sviluppato da Ubisoft Quebec, il team autore di Assassin's Creed Odyssey, che sarà disponibile in tutto il mondo dal 25 febbraio 2020. Questa avventura fantasy open world offrirà uno stupendo stile grafico pittorico, immergendo i giocatori in un mondo di fantasia, dove potranno sfruttare le proprie abilità divine per sconfiggere alcune celebri creature mitologiche e ...

Elden Ring - il nuovo videogioco ideato da George R. R. Martin : (Foto: From Software) Elden Ring è il nuovo gioco fantasy nato da un’idea del creatore di Game of Thrones, George R.R. Martin, insieme a Hidetaka Miyazaki di From Software, “papà” di Dark Souls. Il trailer sta macinando grandi numeri nelle visualizzazioni su YouTube e l’hype cresce. Tuttavia, la sua è stata una delle ufficializzazioni più particolari avvenute durante il gargantuesco evento Xbox all’E3 2019 a Los ...

Anthem : ecco 16 minuti di gioco dedicati al nuovo evento Cataclisma : Nella giornata di sabato si è tenuto l'EA Play, la pre conferenza che ha aperto l'E3. Nonostante non si sia parlato affatto di Anthem, chi ha partecipato alla kermesse losangelina ha potuto testare con mano l'evento Cataclisma.Questo evento verrà pubblicato per un periodo di tempo all'interno dei test server del gioco: con i feedback dei giocatori che parteciperanno al test, gli sviluppatori saranno in grado di apportare eventuali ...