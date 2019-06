Un mese dopo | il Movimento 5 stelle non ha ancora trovato alleati in Europa

Muore un ragazzo di 32 dopo uno schianto a Marsala - si era sposato un mese fa : Tragedia a Marsala dove si è verificato un altro incidente mortale. Lo scontro è nella notte sullo scorrimento veloce che collega l’ospedale “Paolo Borsellino” (sulla via Salemi) e l’aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi, a circa 1 chilometro dalla galleria grande. Livio Angileri, questo il nome della vittima, è morto al Civico di Palermo dopo il violento scontro. La sua automobile, una Audi A4, si è cappottata, uscendo fuori strada, e si è ...

Ingrid - morta all’ottavo mese di gravidanza dopo le dimissioni dall’ospedale : 7 medici indagati : Sette medici indagati per la morte all’ospedale di Alessandria di Ingrid Vazzola e della neonata che aveva in grembo. Gli avvisi di garanzia riguardano due medici del Pronto soccorso e cinque tra ginecologi e anestesisti. Lunedì la procura conferirà l'incarico al medico legale per eseguire l'autopsia che dovrà chiarire le cause del decesso.Continua a leggere

Uomini e Donne - Pamela Barretta ridicolizza Stefano Torrese : "Ti svegli dopo un mese e mezzo?" : Scontro continuo tra Pamela Barretta e Stefano Torrese, battaglia anche lontani dagli studi di Uomini e Donne, il dating-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 dove è sorto il loro dissidio. Su Instagram, Pamela e Stefano continuano a stuzzicarsi. Nelle ultime ore, ecco piovere l'ultima borda

È stato scarcerato dopo un mese l’attivista di Hong Kong Joshua Wong : È stato scarcerato dopo un mese l’attivista di Hong Kong Joshua Wong, che nel 2014 guidò le grandi proteste di Hong Kong diventate famose come “movimento degli ombrelli”. Wong, che era in carcere per una condanna per oltraggio alla corte

FOTO – Intanto i supporters bianconeri non dimenticano il dito medio di Sarri : la reazione sui social dopo l’annuncio : “Vergognatevi! Un mese per aspettare chi…” : Sarri nuovo tecnico bianconero, la reazione dei tifosi sui social La Juve ha accolto Sarri con un contratto triennale ed un caloroso messaggio di benvenuto. I tifosi bianconeri però non hanno dimenticato il famoso dito medio mostrato proprio da Sarri è sui social hanno mostrato il loro dissenso alla scelta fatta dalla dirigenza bianconera. Ecco alcuni dei messaggi scritti sui social: “Vergognatevi! Cioè avremmo appettato un mese ...

Torino - aggredita in casa con mazza da baseball : muore dopo un mese - arrestato il nipote : Giuseppina Addante è morta in ospedale dopo circa un mese di agonia a seguito della bruitale aggressione subita in casa sua e dalla quale non si era mia ripresa. Nelle stesse ore è arrivata la svolta nelle indagini : la polizia ha arrestato il nipote 42enne che ora è accusato di rapina e omicidio aggravato.Continua a leggere

In un mese perde madre e figlio! Il mese dopo muore anche lei : Prima la sua malattia, poi in poco meno di un mese l'improvvisa scomparsa sia dell'anziana madre che del giovane figlio di 25 anni, che hanno aggravato le sue già precarie condizioni di salute, infine il suo decesso in un letto d'ospedale. È il terribile destino che sembra essersi accanito nel giro di pochi mesi contro la famiglia di Giovanna Gianesini, una donna veneta di 53 anni residente a Schio, in provincia di Vicenza, deceduta nei giorni ...

Dopo il maltempo arriva il caldo : corsa per salvare le semine - un mese di ritardo : “Con l’arrivo del sole nelle campagne è corsa per salvare le semine dal granoturco alla soia, dai legumi alle patate, ma anche per piantare pomodori e meloni, per recuperare il tempo perduto a causa del maltempo senza tregua che ha fatto accumulare circa un mese di ritardo“: è quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che il caldo asciuga i campi e permette finalmente di entrare nei terreni per effettuare le necessarie operazioni ...

Notre Dame - un mese e mezzo dopo l'incendio un disastro sanitario : cosa hanno trovato nel corpo dei residenti : Allarme sanitario a Parigi per i residenti della zona di Notre Dame. Le autorità francesi hanno invitato le famiglie che vivono al centro di Parigi con bambini piccoli o donne incinte a sottoporsi a un'analisi del sangue per valutare il livello di piombo. E questo dopo che livelli troppo elevati di

Maifredi : “Sarri alla Juve? Se usa 13 giocatori - lo spogliatoio scoppia dopo un mese” : Repubblica ha avuto un’idea carina e intelligente. Visto il gran parlare di Sarri alla Juventus, ha intervistato Gigi Maifredi anche lui fautore del calcio spettacolo, che fu ingaggiato nel 1990 dalla Juventus di Montezemolo e fallì. Proprio l’altro giorno su Twitter ne scrisse Antonio Polito editorialista del Corriere della Sera: Sarri alla Juve potrebbe essere il prossimo Maifredi. Speriamo — Antonio Polito (@antoniopolito1) 23 ...

Overwatch : dopo un mese sui server di prova il Workshop è ora disponibile per tutti i giocatori : dopo circa un mese di test, il Workshop di Overwatch è ora disponibile per tutti i giocatori.Come riporta VG247, il Workshop è il modo in cui Blizzard consente ai giocatori di pubblicare le proprie partite personalizzate. Questa funzionalità consente un controllo maggiore sui componenti del gioco precedentemente inaccessibili ai giocatori.Il Workshop consente ai giocatori di creare modalità di gioco completamente nuove, modificando una serie di ...

Trans aggredita e uccisa in strada un mese dopo aver subito un brutale attacco omofobo : La 23enne Muhlaysia Booker era stata aggredita in strada a Dallas nell'aprile scorso, un mese dopo è stata vittima di nuovo attacco e ritrovata cadavere a faccia in giù in strada.

Diciasettenne ha forti dolori alle mani - i medici diagnosticano l’artrite - muore dopo qualche mese - era un tumore : Una ragazza di soli 17 anni è morta a causa di una diagnosi sbagliata. La giovane aveva dolori fortissimi alle dita ma i medici le avevano diagnosticato un’artrite. E lei ha curato quei sintomi come artrite ma successivamente quando la situazione è precipitata e lo stato generale è diventato insostenibile è arrivata la diagnosi corretta, tumore molto aggressivo al midollo spinale. La vicenda è avvenuta a Glasgow in ...

Autonomia - Di Maio : “Chiedo un vertice da un mese ma dopo il caso Siri Salvini si è offeso e non se ne fanno più” : Nella conferenza stampa di presentazione del progetto di legge per togliere ai governatori regionali poteri di nomina dei direttori sanitari, Luigi Di Maio critica a campo aperto l’alleato di governo Matteo Salvini. “Siamo in piena emergenza corruzione e visto che nel ‘contratto di governo’ c’è l’Autonomia ma anche l’azione per togliere dalle mani della politica regionale le nomine della sanità, facciamo ...