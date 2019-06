Un foreign fighter italo-marocchino è stato arrestato a Brescia  

agi

(Di venerdì 28 giugno 2019) La Polizia didi, coordinata dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, ha arreil "foreign fighter" Samir Bougana, 25enne italo-. La misura cautelare in carcere è stata emessa dal Gip della città lombarda per il reato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo. Bougana, nato in provincia di, nel 2013 ha raggiunto la Siria dalla Germania, unendosi inizialmente alle milizie di Al Qaeda e poi a quelle delloIslamico. In Germania si era trasferito tempo addietro cominciando a frequentare ambienti islamisti che avevano contribuito a radicalizzarlo. Le indagini nei confronti del giovane italo-furono avviate nel 2015 dalle Digos die di Mantova, coordinate dalla Procura della Repubblicana, sulla base di segnalazioni pervenute all'antiterrorismo della Polizia dida parte delle ...

poliziadistato : Arrestato da poliziotti #Questura di Brescia con coordinamento della #DCPP un foreign fighter 25enne Italo marocchi… - Agenzia_Ansa : Preso un foreign fighter italo-marocchino in #Siria #ANSA - repubblica : Terrorismo: foreign fighter Italo-marocchino Samir Bougana arrestato -