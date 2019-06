Ultime Notizie Roma del 28-06-2019 ore 17 | 10

Ultime Notizie Roma del 28-06-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli il presidente statunitense Donald Trump ha una relazione buona molto buona con l’omologo Russo Vladimir Putin e l’avvio da loro bilaterale a Osaka a margine del G20 Putin ha cambiato Gli apprezzamenti dicendo che è un piacere incontrarci e trovare il modo di cooperare in agenda in disarmo il commercio Lirone nonostante trumpet mute Iran abbia ...

Ultime Notizie Roma del 28-06-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla redazione in studio Frascarelli la suocera ha provato ad entrare nel porto di Lampedusa ma è stata bloccata dalle autorità italiane questa mattina in forma la portavoce della NG Giorgia linardi la nave a comunica con l’autorità informando le che erano trascorsi ormai 24 ore dalla dichiarazione dello stato di necessità che l’ha costretta all’ingresso nelle acque territoriali alle ...

Pas - Ultime Notizie : il Consiglio dei Ministri rinvia - i precari restano in attesa delle promesse : PAS scuola: nella giornata di ieri, i sindacati hanno pubblicato un comunicato unitario in cui informano del nulla di fatto su reclutamento e abilitazioni, di ieri sera, nel Consiglio dei Ministri. Spiegano che in base all’intesa con il Miur, doveva essere utilizzato il primo veicolo normativo utile. Il Consiglio dei Ministri temporeggia “Il Ministro dell’Istruzione ha reso noti per tempo sia i testi da assumere come emendamento in ...

Pensioni Ultime Notizie : Decreto crescita legge - cosa cambia per gli assegni : Pensioni ultime notizie: Decreto crescita legge, cosa cambia per gli assegni Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano la conversione in legge del Decreto crescita, in seguito all’ultima approvazione avvenuta in Senato dopo quella alla Camera. Ci sono diverse novità, in materia di semplificazioni fiscali e di lotta all’evasione, ma anche in materia di Pensioni e lavoro. Sul lato previdenziale spicca la possibilità dello scivolo che ...

