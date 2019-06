Ugolini a Kiss Kiss | “Futuro De Rossi? Ecco dove lo vedo”

forzazzurri

Massimo, giornalista Sky, ha commentato la suggestione Deai microfoni di RadioNapoli: "De? Fossi nel Napoli lo prenderei subito. Con James in fase di costruzione sarà 4-2-3-1 e avere davanti alla difesa uno come Desarebbe importante sia nell'impostazione che nella rottura del gioco. Dal punto di vista tecnico lo vedrei bene al Napoli, porterebbe esperienza e Ancelotti lo gestirebbe con gli altri compagni di reparto."