Ufficiale Il Milan escluso dall’Europa League | al suo posto il Torino

Ufficiale : il Milan è fuori dalle Coppe Europee! : La notizia era nell’aria, ma non si pensava arrivasse così presto. Il Milan è ufficialmente fuori dalle Coppe Europee per la prossima stagione. Lo ha comunicato il TAS tramite un comunicato diffuso sul proprio sito. I rossoneri non giocheranno la prossima Europa League nonostante la qualificazione sul campo. In questo modo, la Roma entrerà direttamente ai gironi mentre il Torino disputerà i preliminari. I giallorossi avevano difatti ...

Adesso è Ufficiale : in Italia le Olimpiadi Invernali 2026 - Milano-Cortina ha battuto Stoccolma : L’Italia ce l’ha fatta. L’edizione 2026 dei Giochi Invernali si terra’ nella sede doppia di Milano-Cortina. E’ la decisione appena comunicata dal Comitato olimpico internazionale (Cio) riunitosi a Losanna. Sconfitta l’altra opzione, quella svedese, che prevedeva l’organizzazione delle Olimpiadi nelle due citta’ di Stoccolma e Are. Un urlo di gioia e’ esploso in Piazza Gae Aulenti, nella zona ...

Frederic Massara nuovo ds Milan : Ufficiale/ Maldini : 'Sarà un valore aggiunto' : Frederic Massara-Milan, l'ex Roma è ufficialmente il nuovo direttore sportivo dei rossoneri. Le parole del dt Paolo Maldini.

Milan - Ufficiale l’arrivo di Giampaolo sulla panchina rossonera : l’accoglienza social di Salvini : Il vice-premier ha salutato l’arrivo di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan con uno dei suoi soliti tweet Il Milan ha ufficialmente il suo nuovo allenatore, si tratta di Marco Giampaolo che è stato ufficializzato ieri con un comunicato apparso sul sito della società rossonera. L’ex Sampdoria andrà a sostituire Gennaro Gattuso, che ha deciso di lasciare il club di Elliott dopo il mancato accesso alla prossima edizione della ...

Milan - Ufficiale : ecco Boban e Maldini. Gazidis : “C’è grande emozione” : UFFICIALE Boban MALDINI- Tramite il proprio sito UFFICIALE, il Milan ha comunicato l’arrivo di Boban e Maldini, i quali rappresenteranno le colonne dei rossoneri in chiave futura. L’ex centrocampista croato è apparso piuttosto emozionato per il nuovo incarico da chief football officer: “Sono molto felice di tornare nel mio amato Milan cercando di dare il […] L'articolo Milan, UFFICIALE: ecco Boban e Maldini. Gazidis: ...

Milan - ora è Ufficiale : a Maldini e Boban le chiavi dell’area sportiva del club : Il Milan ha annunciato “di aver affidato a Paolo Maldini il ruolo di Direttore tecnico del club. In questa nuova veste lavorerà a stretto contatto con il nuovo Chief Football Officer, Zvonimir Boban“. Tradotto: le due leggende rossonere hanno ora ufficialmente in mano le chiavi dell’area sportiva della società e toccherà a loro guidarne la rinascita nell’era Elliott. Così ha deciso l’amministratore delegato Ivan Gazidis ...

