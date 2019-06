Ufficiale | il cast de Il Trono di Spade al San Diego Comic-Con 2019 per l’addio ai fan

optimaitalia

(Di venerdì 28 giugno 2019) Ci sarà il(o quasi tutto) de Ildial San-Con, dove saluterà per l'ultima volta i fan nella grandissima Hall H dell'evento californiano. Dopo aver saltato la convention dello scorso anno perché impegnati nella produzione della stagione conclusiva, gli attori incontreranno di nuovo il pubblico per un addio dolce-amaro a una delle serie TV più amate e premiate degli ultimi anni.Secondo i primi dettagli forniti da Entertainment Weekly, ilde Ildial San-Conè atteso nella giornata del 19 luglio. Al momento si parla di 'ultima convention' per lo show fantasy, ma non si esclude una possibile reunion in futuro.Non tutti, però, parteciperanno alla festa d'addio. Attualmente, gli attori confermati al panel sono Jacob Anderson (interprete di Verme Grigio), John Bradley (Samwell Tarly), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime ...

