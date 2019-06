Troppo caldo a Venezia | si ferma anche la Biennale

Mondiali di calcio femminile - Troppo caldo in Francia : polemiche per Italia-Olanda alle 15 : Bionde, sorridenti, occhi blu ma determinate a non lasciar passare nulla: le olandesi, avversarie domani dell’Italia nei quarti del mondiale donne e sulla carta favorite, non hanno digerito il no della Fifa alla loro richiesta di non giocare alle 15 nella giornata piu’ calda della settimana di afa in Francia. La partita si giocherà allo Stade du Hainaut di Valenciennes con circa +35°C. E il tema ha dominato la conferenza stampa della ...

Troppo caldo per lavorare - operai scioperano in fabbrica : Si sono fermati per il Troppo caldo questa mattina i lavoratori della Padana Tubi di Guastalla (Reggio Emilia). Hanno scioperato per un’ora dopo che le richieste di arrivare ad un accordo di riduzione oraria nel periodo estivo, con particolare riferimento a queste giornate dove i picchi di temperatura rendono gli stabilimenti produttivi roventi per il Troppo caldo, non hanno prodotto alcun esito. Alla richiesta dei lavoratori che la ...

Si può chiudere un tribunale perché fa Troppo caldo? A Prato è successo : Raffaello Binelli Foto d'archivio Situazione insostenibile negli uffici del palazzo di Giustizia di Prato, dove si sono sfiorati i 40 gradi. Ora la palla passa al ministero, che deve approvare la spesa per un motore dell'impianto di condizionamento nuovo e funzionante Il forte caldo di questi giorni ha fermato anche la Giustizia in quel di Prato. Come si legge su L'Arno.it il presidente del tribunale di Prato e il capo della ...

Troppo caldo - senzatetto muore davanti alla stazione di Milano : Un uomo di circa 60-70 anni e' stato trovato morto, questa mattina, nei giardinetti nei pressi della stazione Centrale. Al momento non sono stati trovati evidenti segni di violenza e la Polizia di Stato propende per un malore in attesa delle valutazioni medico-legali. Il corpo senza vita dell'uomo e' stato trovato alle 7.50 da un passante, in un'area verde in piazza Luigi di Savoia, sotto una pianta. In questi giorni ...

Germania - motociclista nudo sullo scooter : “Fa Troppo caldo” : La polizia ha fermato un uomo alla guida di uno scooter completamente nudo. Agli agenti ha spiegato di averlo fatto perché è eccessivamente caldo.Continua a leggere

Va nudo sullo scooter - la polizia lo ferma : "Fa Troppo caldo" : L'uomo si è giustificato così agli agenti che lo hanno fermato per chiedere spiegazioni. Le foto postate su Twitter sono...

In Germania fa Troppo caldo - un uomo si chiude nudo nel frigo di un supermarket : L’eccezionale ondata di caldo che colpisce sulla Germania, dove ci si aspetta che la colonnina di mercurio raggiunga i 40 gradi, scatena la gente bizzarra. Come un uomo che si è chiuso completamente nudo in un frigo del reparto surgelati di un supermercato nel Nord Reno-Westfalia. Il gesto del 32enne, forse appunto spinto dalla voglia di trovare refrigerio dall’afa, non è sfuggito ai diversi avventori del punto vendita ...

Troppo caldo in Germania : esplode ordigno bellico - cratere enorme : Una bomba inesplosa risalente alla II Guerra Mondiale è scoppiata in un campo in Germania, forse a causa del caldo: ieri, nelle prime ore del mattino, gli abitanti di Limburg hanno avvertito una forte deflagrazione che ha generato un cratere largo 10 metri e profondo 4. Non ci sono feriti. L’ordigno sarebbe sono uno tra migliaia ancora inesplosi e disseminati nel territorio tedesco, lanciati alla fine della II Guerra Mondiale. L'articolo ...