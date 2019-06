Tragedia sul lavoro | Travolto da travi di legno | muore 56enne a San Salvo

Tragedia a Nettuno : rumeno sale sul tetto del treno e muore folgorato : Il ventenne è morto sul colpo, rimanendo folgorato dai cavi elettrici che alimentano il convoglio: inutili i soccorsi di rianimazione. Un ragazzo di venti anni ha perso la vita dopo essere salito sul tetto di un treno, dove è rimasto folgorato dalla corrente elettrica dei cavi che alimentano il mezzo. La Tragedia si è consumata questa notte verso le ore 01.30 nella stazione ferroviaria di Nettuno, che collega la cittadina del ...

Chernobyl - ciò che non sapevate sulla Tragedia : "Alcune persone si sono rimpicciolite dopo la Tragedia" : Il disastro nucleare di Chernobyl è tornato alla ribalta dopo la serie tv di Hbo. A svelare ventuno curiosità sul più grave incidente mai verificatosi - così viene descritto dagli esperti - è stata Dagospia (qui l'articolo completo). Di queste noi ne abbiamo riprese due: "Alcune persone dopo la trag

Tragedia sulla A21 - muoiono i genitori. Bimbo di 6 mesi salvo grazie al seggiolino : Valentina Dardari L’automobile su cui stava viaggiando la famiglia sarebbe stata travolta dal rimorchio di un tir. Mamma e papà sono morti sul colpo. Il piccolo si è salvato perché legato al seggiolino Una Tragedia familiare è avvenuta questa notte sulle strade del pavese. L’auto sulla quale viaggiavano due genitori di 24 anni e il loro bambino di soli 4 mesi, sarebbe stata travolta dal rimorchio di un tir. Morti i genitori e salvo ...

Veronica e Otilia - le amiche inseparabili travolte da un tir La Tragedia sulla A1 : Insieme a Souaad, erano sempre unite. I profili Facebook con le foto identiche, a raccontare l'amicizia prima della tragedia sulla A1

Tragedia sulle montagne della Val di Fassa : base jumper si schianta e muore sul colpo : Tragedia sulle montagne della Val di Fassa in Trentino dove nel pomeriggio un base jumper di nazionalità britannica classe 1987 è morto perché, non riuscendo ad aprire la vela, è andato a schiantarsi contro le rocce per poi finire in un canalone di neve. L’incidente si è verificato durante il volo iniziato dalla vetta del Sass Pordoi sopra il paese di Canazei. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. A lanciare l’allarme è ...

Tragedia sull’Autostrada del Sole. Scontro tra auto e Tir : muoiono tre donne : Sono tre donne residenti a Sassuolo, nel Modenese, le vittime dell'incidente avvenuto poco prima delle 18 sull'A1, nella zona di Crespellano. un quarta è rimasta ferita. autostrada chiusa e poi riaperta, lunghe code tra Modena e Bologna.Continua a leggere

Tragedia sull’Himalaya : fallita la prima missione di recupero dei corpi - l’elicottero fermato dal maltempo : Fallito il primo tentativo di recupero dei corpi di alcuni degli scalatori travolti da una valanga mentre cercavano di raggiungere la seconda vetta più alta dell’Himalaya indiano, nell’area del Nanda Devi, a 5.000 metri di altezza. Fonti dell’esercito, riporta l’agenzia di stampa IANS, hanno spiegato che l’elicottero dei soccorsi – impegnato nell’operazione “Daredevils” – ha dovuto rinunciare dopo ...

Tragedia sull’Himalaya : individuati corpi degli alpinisti dispersi : Otto scalatori sono dispersi da giorni sulla seconda vetta più alta dell’India, il Nanda Devi: le squadre di ricerca che oggi hanno sorvolato con due elicotteri la parete est della vetta dell’Himalaya avrebbero individuato cinque corpi e materiali appartenenti agli alpinisti. Secondo quanto ha spiegato il funzionario distrettuale Vijay Jogdande, l’avvistamento è avvenuto prima che l’operazione di salvataggio venisse ...

Tragedia sul lavoro - Oscar muore a 35 anni : lascia la moglie e tre figli : È morto in un tragico incidente alla Tur-Meccanica di Capriolo, in provincia di Brescia. A trovare il corpo senza vita di...

Tragedia nel napoletano : uccide il fratello a coltellate - si indaga sulle cause : È successo questa notte a Marano di Napoli: Antonio Capuozzo, 45enne del posto, è stato ammazzato brutalmente dal fratello maggiore, Castrese, con almeno cinque coltellate inferte al torace. Il terribile delitto si è consumato in una via di Marano Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, allertati dalla moglie della vittima e dai vicini che hanno assistito alla scena di sangue. I fatti si sono verificati in via Sconditi, al culmine di ...

Auto entra contromano sulla statale a Monopoli : due camionisti evitano Tragedia : Gabriele Laganà L’anziano alla guida della vettura è stato prima fermato da due camionisti e poi aiutato a fare manovra per rimettere l’Auto nella giusta direzione L’intervento provvidenziale di due camionisti ha probabilmente evitato una terribile tragedia che sarebbe potuta costare molto caro agli ignari Automobilisti che transitavano sulla SS16 all’uscita dell’Assunta, una frazione di Monopoli. Gli Autotrasportatori, infatti, nel ...

Tragedia in MotoGp - morto un marshall nella mattinata di Le Mans : i dettagli sull’accaduto : Terribile Tragedia nella mattinata di Le Mans: morto un marshall nella prima giornata del weekend di gara del Gp di Francia E’ iniziato il weekend di gara del Gp di Francia: i piloti sono scesi in pista questa mattina per la prima sessione di prove libere dei tutte e tre le categorie, ma ad attirare l’attenzione è l’annuncio di una terribile Tragedia. Sui profili social della MotoGp infatti si legge che un marshall è ...

Luna di miele finisce in Tragedia : mistero sulla morte di una donna di 31 anni in un hotel 5 stelle dello Sri Lanka : Una donna britannica è morta per una sospetta intossicazione alimentare mentre era in Luna di miele in Sri Lanka. Usheil Patel, 31 anni, si è sentita male subito dopo essere arrivata all’Amar Galle hotel, 5 stelle. L’indomani mattina è stata trasportata in un ospedale locale insieme al marito Khilan Chandaria, 33 anni, che si era sentito male insieme a lei. La causa della morte non è ancora stata confermata, ma si sospetta si sia trattato di ...

Tragedia sul ring - leggenda del Wrestling stroncato da un infarto : addio a Silver King [VIDEO] : Terribile Tragedia nel mondo del Wrestling durante uno show a Londra: addio a Silver King E’ morto sul posto che più amava, ma nessuno si sarebbe aspettato di assistere ad una simile Tragedia: Silver King è deceduto ieri sera, a 51 anni, mentre si trovava sul ring per uno show a Londra della Lucha Libre World. Il wrestler stava sfidando Juventud Guerrera, quando, dopo essere stato colpito con un calcio alla clavicola, è finito ...