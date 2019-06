Traffico Roma del 28-06-2019 ore 20 | 00

Traffico Roma del 28-06-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 ORE 19:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANUALRE PER Traffico FILE TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA, PROSEGUENDO, SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA BUFALOTTA, PIÙ AVANTI CODE PER Traffico TRA PRENESTINA E CIAMPINO; IN CARREGGIATA ESTERNA, SI STA IN CODA TRA LE ...

Traffico Roma del 28-06-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 ORE 18:20 R.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico MOLTO INTENSO SULLE STRADE CONSOLARI IN USCITA DALLE CAPITALE, SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA BUFALOTTA E BIVIO A24, CODE ATRATTI TRA CASILIANA E APPIA VERSO VIA LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA IL RACCORDO Roma ...

Traffico Roma del 28-06-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 ORE 18:20 R.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico MOLTO INTENSO SULLE STRADE CONSOLARI IN USCITA DALLE CAPITALE, SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA BUFALOTTA E BIVIO A24, CODE ATRATTI TRA CASILIANA E APPIA VERSO VIA LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA IL RACCORDO Roma ...

Traffico Roma del 28-06-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 ORE 17:50 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PROSEGUONO I DISAGI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANUALRE A SEGUITO DI UN INCIDENTE E SI STA IN CODA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma- FIUMICINO E LA COLOMBO, E, PROSEGUENDO ALTRO INCIDENTE CON CODE, TRA LAURENTINA E APPIA; PER IL Traffico IN CARREGGIATA INTERNA A TRATTI CI ...

Traffico Roma del 28-06-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 ORE 17:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PROSEGUONO I DISAGI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANUALRE PER UN INCIDENTE E PER IL Traffico SI STA IN CODA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA PER FIUMICINO E LA PONTINA, ALTRE FILE MA PER IL Traffico TRA LAURENTINA E RomaNINA; TRAFFICATA LA CARREGGIATA INTERNA A TRATTI SI RALLENTA CON ...

Traffico Roma del 28-06-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 ORE 16:50 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA DISAGI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANUALRE PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA LE USCITE PER VIA MAGLIANA E VIA C. COLOMBO, ALTRE FILE MA PER IL Traffico TRA LAURENTINA E RomaNINA; TRAFFICATA LA CARREGGIATA INTERNA A TRATTI SI RALLENTA CON CODE TRA LA CASSIA E LA SALARIA, ...

Traffico Roma del 28-06-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 ORE 15:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANUALRE SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PER VIA MAGLIANA E VIA C. COLOMBO; IN CARREGGIATA INTERNA PER Traffico A TRATTI SI RALLENTA CON CODE TRA LA CASSIA BIS E LA TIBURTINA E PIÙ AVANTI, ALTRE CODE MA PER UN INCIDENTE TRA PRENESTINA E CIAMPINO IN ...

Traffico Roma del 28-06-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 ORE 15:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANUALRE SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PER VIA MAGLIANA E VIA C. COLOMBO; IN CARREGGIATA INTERNA PER Traffico A TRATTI SI RALLENTA CON CODE TRA LA CASSIA BIS E LA TIBURTINA E PIÙ AVANTI, ALTRE CODE MA PER UN INCIDENTE TRA PRENESTINA E CIAMPINO IN ...

Traffico Roma del 28-06-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 ORE 13:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. AL CENTRO PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA DI PORTA CASTELLO.SUL RACCORDO ANUALRE CODE PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO DELL’OSTIENSE E LA RomaNINA I N CARREGGIATA ESTERNA. A TRASTEVERE FINO ALLE 14.00 MANIFESTAZIONE A LARGO BERNARDINO DA ...

Traffico Roma del 28-06-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 ORE 13:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. AL CENTRO PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA DI PORTA CASTELLO.SUL RACCORDO ANUALRE CODE PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO DELL’OSTIENSE E LA RomaNINA I N CARREGGIATA ESTERNA. A TRASTEVERE FINO ALLE 14.00 MANIFESTAZIONE A LARGO BERNARDINO DA ...

Traffico Roma del 28-06-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PRIMA DELLA PRENESTINA IN DIREZIONE DELLA A1 PER NAPOLI STA PROVOCANDO LUNGHE CODE NELLA CARREGGIATA INTERNA. INCOLONNAMENTI PER CIRCA 7 KM A PARTIRE DALLA NOMENTANA. E QUESTI NON SONO GLI UNICI DISAGI AL MOMENTO SUL RACCORDO. ALTRO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’APPIA ...

Traffico Roma del 28-06-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PRIMA DELLA PRENESTINA IN DIREZIONE DELLA A1 PER NAPOLI STA PROVOCANDO LUNGHE CODE NELLA CARREGGIATA INTERNA. INCOLONNAMENTI PER CIRCA 7 KM A PARTIRE DALLA NOMENTANA. E QUESTI NON SONO GLI UNICI DISAGI AL MOMENTO SUL RACCORDO. ALTRO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’APPIA ...

Traffico Roma del 28-06-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A COLLEVERDE INCIDENTE SULLA VIA NOMENTANA IN DIREZIONE Roma. CODE TRA TOR LUPARA E VIA RINALDO D’AQUINO. A SAN GIOVANNI INCIDENTE IN TANGENZIALE VERSO LA A24. INCIDENTE AVVENUTO NEL PRIMO TRATTO, SUL VIALE CASTRENSE, ALL’ALTEZZA DEGLI ARCHI. ALTRI DISAGI A SEGUIRE, ALTEZZA BIVIO PER LA A24: QUI PER ...

Traffico Roma del 28-06-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A COLLEVERDE INCIDENTE SULLA VIA NOMENTANA IN DIREZIONE Roma. CODE TRA TOR LUPARA E VIA RINALDO D’AQUINO. A SAN GIOVANNI INCIDENTE IN TANGENZIALE VERSO LA A24. INCIDENTE AVVENUTO NEL PRIMO TRATTO, SUL VIALE CASTRENSE, ALL’ALTEZZA DEGLI ARCHI. ALTRI DISAGI A SEGUIRE, ALTEZZA BIVIO PER LA A24: QUI PER ...