Traffico Roma del 28-06-2019 ore 16 | 30

(Di venerdì 28 giugno 2019) VIABILITÀVENERDÌ 28 GIUGNOORE 15:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANUALRE SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PER VIA MAGLIANA E VIA C. COLOMBO; IN CARREGGIATA INTERNA PERA TRATTI SI RALLENTA CON CODE TRA LA CASSIA BIS E LA TIBURTINA E PIÙ AVANTI, ALTRE CODE MA PER UN INCIDENTE TRA PRENESTINA E CIAMPINO IN TANGENZIALE PER LAVORI CODE TRA LARGO LANCIANI E LA A24 IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI ANORD, PER UN INCIDENTE SULLA VIA SALARIA CI SONO RALLENTAMENTI, TRA VIA CHIANA E VIA DI PONTE SALARIO, IN DIREZIONE GRA A SUD DELLA CAPITALE PER UN’ ALTRO INCIDENTE, SULLA VIA ARDEATINA, RALLENTA IL, TRA VICOLO DELL’ANNUNZIATELLA E VIA DELLA FOTOGRAFIA, IN DIREZIONE GRA ­ DA OGGI E FINO A DOMENICA 30 GIUGNO PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI ...

