romadailynews

(Di venerdì 28 giugno 2019) VIABILITÀVENERDÌ 28 GIUGNOORE 13:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. AL CENTRO PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA DI PORTA CASTELLO.SUL RACCORDO ANUALRE CODE PERINTENSO TRA LO SVINCOLO DELL’OSTIENSE E LANINA I N CARREGGIATA ESTERNA. A TRASTEVERE FINO ALLE 14.00 MANIFESTAZIONE A LARGO BERNARDINO DA FELTRE DAVANTI ALLA SEDE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, POSSIBILI CHIUSURE. DA OGGI E FINO A DOMENICA 30 GIUGNO PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI PIETRO E PAOLO PRESSO LA BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA VIA OSTIENSE VERRA’ CHIUSA TRA VIA GIUSTINIANO IMPERATORE E VIA GIULIO ROCCO. SARANNO DEVIATI I BUS DELLE LINEE 23, 769, E 792. TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA E’ NUOVAMENTE IN FUNZIONE LA STAZIONE REPUBBLICA. RESTA ...

VAIstradeanas : 14:32 #A90 Traffico da Svincolo 30: Autostrada Roma-Fiumicino a Svincolo 28: Ss8 Via Del Mare-V.Ostiense.Velocità:10Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 28-06-2019 ore 14:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - ilClandestinoTW : Incidente sulla via Pontina, traffico rallentato in direzione Roma -