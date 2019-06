Traffico Roma del 28-06-2019 ore 09 | 00

Traffico Roma del 28-06-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN TANGENZIALE Traffico INTENSO E RALLENTATO TRA SAN GIOVANNI E LA A24 IN DIREZIONE DELLA TIBURTINA CODE TRA VIA FIORENTINI E VIA DEI MONTI TIBURTINI, DISAGI QUINDI VERSO LA TANGENZIALE. IN ZONA PORTA FURBA-QUADRARO CHIUSA A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE VIA DEI QUINTILI. SULL’OLIMPICA, IN VIA LEONE ...

Traffico Roma del 28-06-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 ORE 7:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULLA VIA FLAMINIA Traffico DA PRIMA PORTA AL BIVIO PER TOR DI QUINTO MA ANCHE UN INCIDENTE ALTEZZA VIA DI GROTTAROSSA. INCIDENTE IN VIALE SOMALIA ALTEZZA VIA LEONCAVALLO, QUI PER ORA NON CI SONO RIPERCUSSIONI PER Traffico DISAGI IN ENTRATA A Roma SULLE VIE CASSIA E TRIONFALE, PER UNA RIDUZIONE DELLA ...

Traffico Roma del 28-06-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA CILICIA. INCIDENTE NELLA CORSIA IN DIREZIONE DI PIRAMIDE. SULLA VIA FLAMINIA PROVOCA INCOLONNAMENTI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA. DISAGI A PARTIRE DA PRIMA PORTA. SULLA VIA AURELIA UN INCIDENTE PRIMA DEL BIVIO CON L’AURELIA ANTICA POTREBBE ...

Traffico Roma del 27-06-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 19:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULL’AUTOSTRADA PER NAPOLI INCIDENTE RISOLTO TRA IL RACCORDO ANULARE E LA BARRIERA, REGOLARE ORA IL Traffico. SUL RACCORDO ANULARE INVECE PROVOCA ANCORA DISAGI UN INCIDENTE ALTEZZA TUSCOLANA DIREZIONE APPIA, RIPERCUSSIONI CON CODE DALLA A24 E DALLA PRENESTINA TUTTO RISOLTO SULLA VIA ARDEATINA NELLA ...

Traffico Roma del 27-06-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 19:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ZONA SUD-EST DI Roma CON Traffico E DISAGI A CAUSA DI INCIDENTI DUE GLI INCIDENTI SUL RACCORDO, UNO SULL’AUTOSTRADA PER NAPOLI. INIZIAMO DALLA A1 PER NAPOLI DOVE UN INCIDENTE PRIMA DELLA BARRIERA PROVOCA INCOLONNAMENTI PROVENENDO DAL RACCORDO. SUL RACCORDO INCIDENTE ALTEZZA TUSCOLANA DIREZIONE ...

Traffico Roma del 27-06-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCIDENTE SULLA VIA CASSIA SI STA IN CODA TRA RACCORDO ANULARE E LA STORTA IN USCITA DALLA CITTA. INCENDIO IN VIA DELLA BUFALOTTA TRA TALENTI E CASAL BOCCONE. VIA DELLA BUFALOTTA TEMPORANEAMENTE CHIUSA AL Traffico NEL TRATTO VIA DI CASAL BOCCONE-VIA SIMONGINI INTANTO È IN CORSO UN ...

Traffico Roma del 27-06-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCIDENTE SULLA VIA CASSIA SI STA IN CODA TRA RACCORDO ANULARE E LA STORTA IN USCITA DALLA CITTA. INCENDIO IN VIA DELLA BUFALOTTA TRA TALENTI E CASAL BOCCONE. VIA DELLA BUFALOTTA TEMPORANEAMENTE CHIUSA AL Traffico NEL TRATTO VIA DI CASAL BOCCONE-VIA SIMONGINI INTANTO È IN CORSO UN ...

Traffico Roma del 27-06-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 17:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCENDIO IN VIA DELLA BUFALOTTA TRA TALENTI E CASAL BOCCONE. VIA DELLA BUFALOTTA TEMPORANEAMENTE CHIUSA AL Traffico NEL TRATTO VIA DI CASAL BOCCONE-VIA SIMONGINI INTANTO È IN CORSO UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO IN VIA CIAMPINI, QUI SIAMO VICINO AL RACCORDO TRA CIAMPINO E CAPANNELLE. SUL VIALE ...

Traffico Roma del 27-06-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI VERSO PIAZZA IRNERIO, CODE IN VIA GREGORIO VI ALTEZZA VILLA CARPEGNA E INCOLONNAMENTI SULL’AURELIA A PARTIRE DA VIA RICHELMY. SULL’APPIA PIGNATELLI, ABBIAMO INCOLONNAMENTI TRA L’APPIA ANTICA E VIA DELL’ALMONE. DISAGI QUINDI VERSO CAPANNELLE. ZONA QUESTA IN CUI è INTENSO IL Traffico ALL’INCROCIO TRA ...

Traffico Roma del 27-06-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 16:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SI PROCEDE IN CODA TRA VIA DELL’AMBA ARADAM, VIA DRUSO E VIALE DELLE TERME DI CARACALLA. DISAGI QUINDI ANCHE ALL’ALTEZZA DEL PIAZZALE NUMA POMPILIO. PER CHI PROSEGUE PER L’APPIA PIGNATELLI, QUI ABBIAMO INCOLONNAMENTI TRA L’APPIA ANTICA E VIA DELL’ALMONE. ALL’AURELIO FILE IN VIA ANASTASIO II E POI ...

Traffico Roma del 27-06-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCIDENTI POTREBBERO PROVOCARE RALLENTAMENTI: SUL LUNGOTEVERE DEI SANGALLO ALTEZZA VIA ACCIAIOLI, E IN VIA DI SALONE ALTEZZA VIA CIPOLLETTI. TORNIAMO SUL LUNGOTEVERE. PARLIAMO DI NUOVO DELLA DIREZIONE ARA PACIS-ZONA FLAMINIO: SUL LUNGOTEVERE TOR DI NONA IL Traffico è RALLENTATO TRA PONTE SANT’ANGELO ...

Traffico Roma del 27-06-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCIDENTI POTREBBERO PROVOCARE RALLENTAMENTI: SUL LUNGOTEVERE DEI SANGALLO ALTEZZA VIA ACCIAIOLI, E IN VIA DI SALONE ALTEZZA VIA CIPOLLETTI. TORNIAMO SUL LUNGOTEVERE. PARLIAMO DI NUOVO DELLA DIREZIONE ARA PACIS-ZONA FLAMINIO: SUL LUNGOTEVERE TOR DI NONA IL Traffico è RALLENTATO TRA PONTE SANT’ANGELO ...

Traffico Roma del 27-06-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CHIUSA A CAUSA DI UN INCIDENTE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE CORSO FRANCIA-SALARIA. ALLA GALLERIA SI PUÒ ACCEDERE SOLTANTO DALL’ENTRATA DI VIA FANI E DA QUELLA ADIACENTE ALLA FARNESINA E ALLO STADIO; CHIUSI GLI ALTRI ACCESSI, TRA QUESTI QUINDI ANCHE QUELLO DA VIA DELLA ...

Traffico Roma del 27-06-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CHIUSA A CAUSA DI UN INCIDENTE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE CORSO FRANCIA-SALARIA. ALLA GALLERIA SI PUÒ ACCEDERE SOLTANTO DALL’ENTRATA DI VIA FANI E DA QUELLA ADIACENTE ALLA FARNESINA E ALLO STADIO; CHIUSI GLI ALTRI ACCESSI, TRA QUESTI QUINDI ANCHE QUELLO DA VIA DELLA ...