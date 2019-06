Tour de France | Fabio Aru conta i giorni | “è già un successo esserci | ecco quale sarà il

sportfair

(Di venerdì 28 giugno 2019) Il corridore dell’UAE Team Emirates è già proiettato alde, dove non avrà alcun assillo di classifica Sembrava impensabile solo qualche settimana fa, inveceAru è riuscito a strappare un posto per ilde. Il corridore sardouno dei componenti dell’UAE Team Emirates, insieme a Kristoff, Bystrøm, Vegard Stake Laengen, Rui Costa, Sergio Henao, Philipsen e l’irlandese Daniel Martin. Foto Massimo Paolone – LaPresse L’obiettivo è quello di ben figurare, a sottolinearlo è lo stesso Aru ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “sono felice di essere al, considero già unessere al via. Dopo l’intervento all’arteria iliaca del 31 marzo scorso, sarebbe stato bellissimo anche il solo pensare al, ma in quel momento non si potevano fare pronostici di nessun tipo. Per fortuna è andato tutto bene, e le ...

