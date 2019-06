Tour de France 2019 | quattordicesima tappa Tarbes-Tourmalet Barèges | arrivo su una salita

Tour de France 2019 : Mikel Landa rigenerato dopo le fatiche del Giro. Ma Quintana e Valverde potrebbero costringere l’iberico al gregariato : Una Movistar d’attacco, come quella vista all’ultimo Giro d’Italia, che si è portata a casa la vittoria a sorpresa con Richard Carapaz. Sfruttando le assenze di Chris Froome e Tom Dumoulin, i due super favoriti della vigilia, la compagine spagnola potrebbe davvero far saltare il banco nel prossimo Tour de France, che scatterà il 6 luglio da Bruxelles. I pochi chilometri a cronometro favoriscono ovviamente le caratteristiche ...

FOTO Tour de France 2019 : come i daltonici vedranno le maglie? 2 - 5 milioni di italiani non visualizzano i colori correttamente : Sabato 6 luglio scatterà il Tour de France 2019, la corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo terrà compagnia agli appassionati per ben tre settimane. Si preannuncia un grande spettacolo e la lotta per la conquista del titolo sarà veramente molto avvincente con tantissimi big al via da Bruxelles: il detentore del trofeo Geraint Thomas, la grande promessa Egan Bernal, lo scalatore Nairo Quintana, il nostro Vincenzo Nibali e tanti altri ...

Tour de France 2019 : operazione classifica per Vincenzo Nibali. Prime 10 tappe e Pirenei decisivi : Un grande quesito aleggia ad otto giorni dal via del Tour de France 2019: Vincenzo Nibali, come ha dichiarato al termine del Giro d’Italia, si presenterà al via della Grande Boucle semplicemente per ambire a qualche vittoria di tappa ed alla maglia a pois di miglior scalatore, oppure sotto sotto cova la grande ambizione di lottare per un posto sul podio finale? La risposta, di fatto, è arrivata dalle parole del preparatore atletico Paolo ...

Tour de France 2019 - la startlist e l’elenco dei partecipanti. Presenti Geraint Thomas e Vincenzo Nibali : Meno di due settimane alla partenza del Tour de France 2019, la più celebre corsa a tappe del calendario ciclistico internazionale che prenderà il via sabato 6 luglio e si concluderà domenica 28 luglio dopo tre settimane intense ed appassionanti. Come di consueto le stelle del panorama mondiale saranno tutte Presenti, al netto delle pesanti assenze di Chris Froome (Team INEOS) e di Tom Dumoulin (Sunweb) per infortunio, e lo spettacolo sulle ...

Tour de France - Fabio Aru conta i giorni : “è già un successo esserci - ecco quale sarà il mio obiettivo” : Il corridore dell’UAE Team Emirates è già proiettato al Tour de France, dove non avrà alcun assillo di classifica Sembrava impensabile solo qualche settimana fa, invece Fabio Aru è riuscito a strappare un posto per il Tour de France. Il corridore sardo sarà uno dei componenti dell’UAE Team Emirates, insieme a Kristoff, Bystrøm, Vegard Stake Laengen, Rui Costa, Sergio Henao, Philipsen e l’irlandese Daniel Martin. Foto ...

Tour de France 2019 - tredicesima tappa Pau-Pau : l’unica cronometro individuale. 27 - 2 km per scavare solchi importanti : La città di Pau, una delle storiche sedi di partenza e arrivo di diverse tappe del Tour de France, torna ad ospitare una frazione della corsa a tappe Francese, ossia l’unica cronometro individuale dell’edizione 2019. 27,2 km contro il tempo per una tredicesima tappa che potrebbe fare la differenza. Non è una cronometro propriamente dedicata agli specialisti. La prima parte è molto movimentata e in favore degli scalatori che ...

Tour de France - Paolo Slongo : ‘Nibali è una mina vagante’ : Le ambizioni e gli obiettivi di Vincenzo Nibali per il Tour de France che scatta sabato 6 luglio da Bruxelles fanno sognare gli appassionati di ciclismo italiani. Il fuoriclasse siciliano aveva inserito il Tour nel suo programma senza troppa voglia, per una richiesta precisa della sua squadra. Dopo la bella prestazione del Giro d’Italia, un periodo di riposo e uno stage di allenamento in quota, Nibali e il suo staff sembrano più convinti di ...

Tour de France 2019 : Steven Kruijswijk - un outsider da non sottovalutare per la top5 : Il Tour de France 2019 si preannuncia come una delle corse più spettacolari dell’anno. La lotta per la maglia gialla sarà più avvincente che mai, anche in considerazione del percorso molto tortuoso proposto dagli organizzatori. Steven Kruijswijk cercherà di ritagliarsi il suo spazio nella corsa al podio, con il sogno di portare a Parigi il simbolo del leader. Il corridore olandese, in forza al Team Jumbo-Visma, ha rinunciato al Giro ...

Tour de France 2019 : i velocisti. Grande sfida tra Viviani - Sagan - Ewan e Groenewegen : Le volate del Tour de France 2019 si preannunciano spettacolari, visti i tanti campioni presenti al via. In questa 106ma edizione della Grande Boucle troveremo quasi tutti i migliori sprinter del pianeta pronti a darsi battaglia per conquistare i successi di tappa, ma probabilmente anche la maglia gialla, visto che la prima frazione sembra perfetta per un arrivo in volata. Il duello più atteso sarà quello tra Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) ...

Tour de France - Aru : ‘Riscontri incoraggianti - ma niente classifica’ : Al via del Tour de France, sabato 6 luglio a Bruxelles, troveremo una UAE Emirates ben diversa da quella che si immaginava qualche settimana fa. Rispetto ai programmi originari sono state confermate le presenze di Alexander Kristoff e Daniel Martin, ma mancherà quello che sarebbe stato probabilmente il vero leader della squadra, il velocista colombiano Fernando Gaviria, prima maglia gialla nella scorsa edizione del Tour. Gaviria è in ritardo di ...

Tour de France 2019 - undicesima tappa Albi-Toulouse : arrivo in volata quasi scontato : L’entrata nella seconda settimana assomiglia più ad un red carpet hollywoodiano che ad una vera uscita dal giorno di riposo. tappa corta, 167 chilometri, che porta da Albi a Toulouse, proseguendo la marcia del plotone verso i Pirenei. Dagli stessi organizzatori del Tour de France è stata definita “flat”, pianeggiante. Prepariamoci dunque a vivere due atteggiamenti contrapposti: squadre dei velocisti sull’attenti dal primo ...

Tour de France 2019 : arriva l’ufficialità - al via anche Fabio Aru! Daniel Martin e Alexander Kristoff le punte della UAE Emirates : La UAE Team Emirates ha annunciato questa mattina la composizione della propria squadra per il Tour de France 2019 e, come già noto da qualche giorno, anche l’italiano Fabio Aru prenderà parte alla Grande Boucle dopo essersi dimostrato piuttosto brillante al rientro dall’operazione all’arteria iliaca. La formazione saudita punterà su Daniel Martin in qualità di capitano per la classifica generale e il corridore irlandese potrà ...

Tour de France : ufficiale la presenza di Fabio Aru tra i partecipanti : Fabio Aru sarà al via del 106° Tour de France. Il corridore sardo è stato inserito nella lista dei partecipanti alla Grande Boucle da parte dell’UAE Team Emirates. Si tratterà della terza partecipazione alla corsa a tappe Francese. Nel 2016 si era classificato al 13° posto, mentre nel 2017 ottenne il 5° posto nella generale. Nell’ultima edizione in cui prese il via, conquistò la 5ª tappa da Vittel a La Planche des Belles Filles, indossando anche ...