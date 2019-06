Torino | è ufficiale | Massimo Bava è il nuovo direttore sportivo

Ufficiale la data dei Rammstein a Torino nel 2020 - info e biglietti : Dopo aver scoperto dell'arrivo dei Rammstein a Torino nel 2020 da una semplice gif animata comparsa sui canali social della band, oggi possiamo dire di avere la data Ufficiale : la band di Till Lindemann arriverà in Italia il 13 luglio 2020 con un'unica data presso lo Stadio Olimpico "Grande Torino ", una previsione che la stampa aveva già avanzato, considerata la stagione in cui le gare calcistiche sono sospese. L'ultimo sbarco degli eroi ...

Sarri atteso domani a Torino - in settimana la presentazione ufficiale : Dopo l’annuncio ora manca solo la presentazione ufficiale di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Juventus. Il Corriere dello Sport lancia l’indiscrezione per cui Maurizio è atteso già domani a Torino, il nuovo allenatore della Juventus sbrigherà le ultime formalità di rito ed effettuerà un primo sopralluogo al centro sportivo della Continassa, dove i bianconeri si ritroveranno per la preparazione estiva prima della tournee ...