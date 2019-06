Torino | come cambia il mercato con l’ingresso in Europa League

Olimpiadi invernali 2026 - Appendino : “Nessun rimpianto - ho lottato come un leone per candidare Torino” : “Non ho nessun rimpianto per la scelta fatto”. Così la sindaca di Torino Chiara Appendino, dopo l’annuncio di ieri dei Giochi 2026 a Milano e a Cortina. “Ho lottato come un leone per candidare Torino con le sue valli ma c’era incertezza dal punto di vista finanziario. Abbiamo lottato per le Atp Finale, che finiscono nel 2025 e le Olimpiadi iniziano nel 2026. Torino deve guardare avanti. Da una parte c’era un ...

Salone dell’Auto di Torino – Carolina Kostner a disposizione dei fan come brand ambassador di Suzuki : La campionessa azzurra, storica brand ambassador della casa, sarà a disposizione dei fan per una sessione di foto e autografi domani dalle 17 alle 18 nella giornata di apertura dell’evento Suzuki, con le sue tre anime Auto, Moto e Marine, sarà assoluta protagonista del Salone dell’Auto di Torino 2019 in programma da domani nella cornice naturale del Parco Valentino. Lo stand Suzuki sarà una tappa obbligata per i visitatori, che ...

Torino - viaggia con sei pecore vive nella Panda : “Non sapevo come trasportarle” : “Non sapevo come trasportare le pecore e ho usato l’auto”, con queste parole un agricoltore avrebbe tentato di giustificarsi con i carabinieri dopo che qualcuno lo ha fotografato a Pavarolo, nel Torinese, mentre viaggiava con sei pecore in una Fiat Panda. È stato denunciato per maltrattamento di animali.Continua a leggere

Torino - ecco come hanno votato i tuoi vicini. Il M5S lascia le periferie alla Lega - il ritorno del Pd : Le Europee a Torino segnano la fine della luna di miele tra i Cinquestelle e le periferie. Se ancora alle Politiche del marzo 2018 il Movimento qui rappresentato da Chiara Appendino poteva contare su qualche enclave di duri e puri, l’ultima tornata elettorale non lascia spazio ai dubbi: è la Lega il nuovo punto di riferimento di quei cittadini che ...

Biglietti Italia-Bosnia Erzegovina - Qualificazioni Europei 2020 : come acquistare i tickets per il match di Torino : Martedì 11 giugno (ore 20.45) si giocherà Italia-Bosnia Erzegovina, match valido per le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio. La nostra Nazionale scenderà in campo all’Allianz Stadium di Torino per affrontare la compagine balcanica in un incontro già molto importante nella corsa verso la prossima rassegna continentale: gli azzurri saranno reduci dalla trasferta in Grecia e vorranno prontamente fare la differenza contro un avversario ...

«X Factor 13» : ecco come assistere alle Audizioni a Torino : X Factor 13: la giuriaX Factor 13: la giuriaX Factor 13: la giuriaX Factor 13: la giuriaX Factor 13: la giuriaX Factor 13: la giuriaX Factor 13: la giuriaX Factor 13: la giuriaX Factor 13: la giuriaX Factor 13: la giuriaX Factor 13: la giuriaX Factor 13: la giuriaLa ricerca della nuova voce della canzone italiana è appena iniziata. Dopo l’ultimo casting di Milano, la tredicesima edizione di X Factor entra nel vivo e si prepara alla prima ...

Olimpiadi invernali - il premier Conte ottimista : “Milano-Cortina riscuoterà successo come le ATP Finals di Torino” : Milano-Cortina come le ATP Finals di Torino, questo l’auspicio del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte “Confidiamo che, come già accaduto per le Finals a Torino, anche il progetto Milano-Cortina riscuota il meritato successo e che, quindi, le nostre Alpi possano ospitare le Olimpiadi invernali del 2026“. Sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che in una intervista a ‘La Gazzetta dello ...

Torino - lenticchie prodotte in Cina spacciate come IGP di Altamura : sequestri e denunce : La frode alimentare smantellata nelle scorse ore dalla Guardia di FInanza di Torino ha posto sotto sequestro oltre 20 tonnellate di alimenti e denunciato ben 24 persone. Il gruppo importava in maniera massiccia dall'estero legumi, lenticchie e cereali ma in Italia per poi confezionare il tutto in Italia e spacciarlo come Made in Italy.Continua a leggere

Salone libro Torino - Francesco Piccolo : “Salvini come Mussolini - letteratura antidoto al fascismo” : Dal Salone del libro di Torino, durante l'incontro con Antonio Scurati e il suo "M, il figlio del secolo", romanzo su Mussolini e sul fascismo candidato al Premio Strega 2019, lo scrittore e sceneggiatore Francesco Piccolo ha detto la sua sul ruolo della letteratura in tempi come quelli in cui stiamo vivendo.Continua a leggere

Torino-Sassuolo - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Il programma delle gare domenicali della 36ma giornata della Serie A di calcio sarà aperto alle ore 12.30 dal match tra Torino e Sassuolo: se gli ospiti sono tranquilli grazie all’aritmetica salvezza, con 10 punti di margine sull’Empoli a soli tre turni dal termine, i padroni di casa posso ancora sperare in una storica qualificazione in Europa. I granata devono rispondere alle vittorie di ieri di Milan e Lazio (Atalanta ormai fuori ...

Serie A - Roma-Juve affidata a Massa. Torino-Sassuolo : arbitra Giacomelli : ROMA - Sono stati resi noti gli arbitri per la diciassettesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Aprono il turno i tre anticipi del sabato: alle 15.00 Atalanta - Genoa , Irrati , e ...

Salone del libro di Torino : orari - biglietti - come arrivare - Sky Tg24 - : Torna la manifestazione incentrata sul mondo dell'editoria: ecco tutto ciò che c'è da sapere per accedere al più grande spettacolo dedicato ai libri

Se non potete vedere il Derby della Mole in TV o in streaming, avete la possibilità di seguire la diretta testuale di Juventus " Torino su Virgilio Sport.

Juventus-Torino - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Scatta oggi, con l’anticipo del venerdì, la 34ma giornata del campionato di Serie A di calcio: si comincia con in campo i campioni d’Italia della Juventus che ospitano all’Allianz Stadium il Torino nel derby della Mole. Partita sentitissima quella odierna, ancor di più per il fatto che la banda di Walter Mazzarri è ancora in corsa per un posto in Champions League. Andiamo a scoprire orario d’inizio, come seguirla in TV e ...