Terremoto magnitudo 3 4 nel Canale di Sicilia meridionale DATI

Un terremoto magnitudo Mwp 6.2 si è verificato nelle Isole Kermadec (Nuova Zelanda) alle 13:04:55 ora italiana, ad una profondità di 10 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Un terremoto magnitudo Mwp 6.3 si è verificato al largo della Kamcatka, in Russia, alle 04:18:10 ora italiana (14:18:10 ora locale), ad una profondità di 10 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Un terremoto magnitudo Mwp 6.3 si è verificato al largo della Russia, a 342 km sud da Ossora, alle 09:05:43 UTC, ad una profondità di 10 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Indonesia - violentissima scossa di Terremoto di magnitudo 7.3 : La scossa è stata registrata nell'oceano, a una profondità di 208 chilometri. Evacuati alcuni edifici in Australia, ma scongiurato il rischio tsunami.

Roma - Terremoto nella notte - magnitudo 3.7. Raggi : "Nessun danno" : Tanta paura, gente in strada, telefonate ai numeri di emergenza, ma niente danni finora per la scossa di magnitudo 3.7 registrata a tre chilometri dal comune di Colonna, ad una ventina di chilometri da Roma. Il terremoto è stato registrato dall'Ingv a 9 chilometri di profondità, con epicentro vicino al piccolo centro di 4mila abitanti nei Castelli Romani. San Cesareo, Gallicano nel Lazio, Zagarolo e Monte Compatri gli altri Comuni

C'è stato un Terremoto di magnitudo 7 - 3 nel Mar di Banda - in Indonesia : C'è stato un terremoto di magnitudo 7,3 a circa 220 chilometri di profondità nel Mar di Banda, che si trova in Indonesia, nell'Oceano Pacifico. La scossa è stata registrata alle 11:53 ora locale, quando in Italia erano le 4:53 del

Scosse di Terremoto in Indonesia - la più forte magnitudo 7.1 [DATI e MAPPE] : Forti Scosse di terremoto sono state registrate in Indonesia nelle scorse ore: l'INGV ha rilevato un sisma magnitudo Mwp 6.1 nella zona di Papua, alle 03:05:28 ora italiana (10:05:28 ora locale) ad una profondità di 20 km. In seguito si è verificato un terremoto magnitudo Mwp 7.1 in mare alle 04:53:40 ora italiana (11:53:40 ora locale) ad una profondità di 226 km.

Una Scossa di terremoto di magnitudo 3,7 è stata registrata alle porte di Roma alle 22,43. L'epicentro è stato localizzato a Colonna, a sud-est della Capitale a una profondità di 9 km. I comuni interessati dal sisma, oltre a Colonna, sono San Cesareo, Gallicano nel Lazio e Zagarolo. Secondo i vigili del fuoco, non sono stati riportati danni. #23giugno 22:43, Scossa #terremoto ML 3.7 registrata a Colonna (RM), nella zona dei