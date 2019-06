Terra dei fuochi | uno studio svela quali sono le tre patologie più presenti nella

meteoweb.eu

(Di venerdì 28 giugno 2019) Incidenza di tumori alla mammella, asma e una prevalenza di nati pretermine.queste le treche presentano una maggiore incidenza per la popolazione dell’area della Campania nota comedei, come emerso nei primi tre anni dellosull’impatto sanitario degli smaltimenti e delle combustioni dei rifiuti svolto dall’Istituto superiore di sanità su mandato della procura di Napoli Nord per comuni tra la provincia di Napoli e Caserta del circondario di competenza della procura aversana. I datistati resi noti dal procuratore Francesco Greco che ha precisato che lonon e’ stato in grado ancora di portare alla luce un nesso di causalità tra fenomeni di inquinamento ambientale e malattie, ma bensì una correlazione. “Da questi dati – spiega Greco – possiamo partire per approfondire sia come trattarli sotto il ...

