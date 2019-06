Tennistavolo | European Games 2019 | Germania in finale in entrambi i tabelloni | domani in

oasport

(Di venerdì 28 giugno 2019) Tempo di semifinali oggi per ia squadre delaglidi Minsk: la, testa di serie numero uno sia al maschile che al femminile accede alle due finalissime di, dove, oltre all’oro, sarà in palio un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Così le finalissime di, precedute dai confronti per il bronzo: al maschile-Svezia, al femminile-Romania.Gara a squadre maschile – Semifinali(1)-Portogallo (8) 3-0 Danimarca (12)-Svezia (3) 1-3 Gara a squadre femminile – Semifinali(1)-Polonia (7) 3-2 Ungheria (3)-Romania (2) 2-3 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Stefan Holm Shutterstock.com

zazoomblog : Tennistavolo European Games 2019: assegnate le medaglie nei singolari in sei volano a Tokyo 2020 - #Tennistavolo… - zazoomnews : Tennistavolo European Games 2019: assegnate le medaglie nei singolari in sei volano a Tokyo 2020 - #Tennistavolo… - zazoomnews : Tennistavolo European Games 2019: nel doppio misto oro e pass olimpico ai tedeschi Solja Petrissa e Patrick Franzis… -