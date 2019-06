Temptation Island 2019 | puntate | anticipazioni e coppie

Temptation Island 2019 - anticipazioni seconda puntata (coppia per coppia) : Appuntamento lunedì primo luglio, in prima serata su Canale 5, con il reality show delle tentazioni condotto da Filippo...

Simona Venutura : la nostalgia per Temptation Island e le belle parole su Bisciglia : Simona Ventura parla dei progetti futuri in tv e su Temptation Island confessa: “Mi manca molto” Simona Ventura, intervistata da Gay.it, ha fatto un po’ il punto della sua situazione professionale. Reduce dall’esperienza al timone di The Voice of Italy 2019, che l’ha resa contenta e soddisfatta, ha rilasciato alcune interessantissime dichiarazioni sul suo futuro […] L'articolo Simona Venutura: la nostalgia per ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Temptation Island Vip? “Due minuti - poi andrei in carcere con Fabrizio Corona” : “Temptation Island Vip? Io e Ignazio siamo una coppia vera. Il programma ideato da Maria De Filippi è verissimo. Lo capite che io resisterei due secondi? Poi distruggerei tutto e andrei in carcere con il povero Fabrizio Corona“. Risponde così Cecilia Rodriguez al settimanale Chi che le chiede se lei e Ignazio Moser stessero pensando di partecipare alla nuova edizione di Temptation Island Vip. ...

Temptation Island 2019/ Sabrina tradisce Nicola? Filippo Bisciglia svela che... : TEMPTATION ISLAND 2019, anticipazioni e coppie: Filippo Bisciglia svela che nelle prossime puntate dovrà affrontare una situazione delicata

Temptation Island - anticipazioni : ANDREA e NICOLA - nuove rivelazioni : La sesta edizione di Temptation Island è appena cominciata e, grazie ai canali social della redazione del programma, sono trapelate le prime anticipazioni sulla seconda puntata del reality show estivo, che andrà in onda lunedì 1° luglio. Al centro della scena ci saranno due fidanzati… Temptation Island, news: ANDREA vedrà un nuovo filmato di Jessica La prima coppia protagonista sarà quella formata da ANDREA Filomena e Jessica Battistello. ...

Andrea Zelletta : "Io e Natalia Paragoni non andremo a Temptation Island Vip" : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno formato senza dubbio una delle coppie più amate dell'ultima stagione di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Anche se il pubblico di affezionati alla trasmissione credono fortemente nel sentimento condiviso dai due giovani bellissimi, c'è sempre chi non riesce a convincersi della sincerità dei tronisti e dei corteggiatori ed esprime il proprio disappunto attraverso ...

Temptation Island - Arcangelo accetterà il falò di confronto : La prima puntata della sesta edizione di Temptation Island ha lasciato tutti con la curiosità di sapere cosa succederà alle sei coppie. La prima puntata ha avuto ascolti straordinari che hanno confermato la tendenza di questo programma a vedere crescere gli ascolti di anno in anno. Nel corso della prima puntata ognuna delle sei coppie, nonostante fossero passati pochi giorni, ha mostrato qualche debolezza, ma solo con il passare delle settimane ...

Temptation Island - anticipazioni 1° luglio : Sabrina si apparta forse col single Giulio : Il 24 giugno è andata in onda la prima puntata di Temptation Island, il reality prodotto da Maria De Filippi. Il presentatore Filippo Bisciglia ha fatto conoscere al pubblico le sei coppie che hanno deciso di partecipare all'edizione di quest'anno per testare il loro rapporto. Nella prima puntata sono sbarcati nell'isola delle tentazioni Andrea & Jessica, Nunzia & Arcangelo, Vittorio & Katia, Nicola & Sabrina, Massimo & ...

Temptation Island : Ilaria e Massimo sarebbero rimasti fino al termine delle riprese : La prima puntata di Temptation Island ha stuzzicato la curiosità dei telespettatori, ansiosi di scoprire quale coppia concluderà insieme l'avventura televisiva e chi, invece, prenderà strade separate. Le voci riguardanti le varie relazioni continuano a rimbalzare nei social network, dove viene ipotizzata l'una o l'altra rottura. A sorpresa, la relazione tra Jessica Battistello e Andrea Filomena dovrebbe proseguire dato che la coppia è stata ...

Jessica e Andrea nel mirino dei fan della Marzano per aver ingannato Temptation Island : Sembra non placarsi la vicenda dello scandalo che ha coinvolto Jessica e Andrea di Temptation Island. La coppia ha deciso di partecipare al programma dopo l'annullamento delle nozze, che si sarebbero dovute celebrare lo scorso 9 giugno. I due sono stati accusati dall'influencer Deianira Marzano di mentire per business e di prendere in giro la redazione del programma di Canale 5. Inoltre la stessa Marzano ha reso pubbliche alcune testimonianze di ...

Temptation Island 2019/ Filippo Bisciglia anticipa : 'Una situazione delicata e un..' : Temptation Island 2019, anticipazioni e coppie: Filippo Bisciglia svela che nelle prossime puntate dovrà affrontare una situazione delicata

Temptation Island Vip 2 coppie - un altro rifiuto per il programma : la risposta secca : Cast Temptation Island Vip 2, grande attesa per il cast del reality show Anche se non è ancora finito Temptation Island siamo tutti già in trepidante attesa per Temptation Island Vip 2 che quest’anno arriverà alla sua seconda edizione dopo averci regalato perle di trash e di momenti stellari con personaggi del calibro di Valeria […] L'articolo Temptation Island Vip 2 coppie, un altro rifiuto per il programma: la risposta secca ...

Temptation Island Vip 2 : Cecilia e Ignazio dicono 'no' - Andrea e Teresa 'in futuro' : Mentre su Canale 5 è in onda la sesta edizione Nip di Temptation Island, i giornali di gossip sono già alla ricerca dei personaggi famosi che animeranno la versione Vip dopo l'estate. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, sicuramente non faranno parte del cast: l'argentina ha confessato a Chi che la sua troppa gelosia non le permetterebbe mai di partecipare ad un programma del genere. Teresa Langella e Andrea Dal Corso, invece, si sono mostrati più ...

Arcangelo Bianco a Temptation Island 2019 : chi è - biografia e fidanzata : Arcangelo Bianco a Temptation Island 2019: chi è, biografia e fidanzata Arcangelo Bianco è uno dei concorrenti dell’edizione 2019 di Temptation Island. Il ragazzo infatti ha deciso di partecipare al programma assieme a Nunzia Sansone, la sua dolce metà. I due giovani fidanzati hanno una relazione che dura da ben tredici anni tra alti e bassi. Nonostante il grande sentimento d’amore che li lega, incomprensioni e differenze ...