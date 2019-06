Temptation Island 2019 | anticipazioni seconda puntata | Vittorio si arrabbia dopo un video

Giada di Temptation Island stronca Manuel Galiano : 'Brutta persona - certa che ha tradito' : Dopo gli exploit social di Deianira Marzano e Amedeo Venza, un altro volto noto si è esposto su Instagram per attaccare Manuel Galiano. Giada Giovanelli, che con il ragazzo ha condiviso l'esperienza di Temptation Island l'anno scorso, ha usato parole molto dure per descriverlo e si è detta certa del tradimento che si dice abbia inflitto a Giulia Cavaglià. Anche Giada contro Manuel sui social Sembra essere diventato un tiro al bersaglio quello ...

Temptation Island 2019/ Video : Giulio Raselli conquista Sabrina? Problemi in vista : Temptation Island 2019, anticipazioni e coppie: Filippo Bisciglia svela che nelle prossime puntate dovrà affrontare una situazione delicata

Nunzia e Arcangelo di Temptation Island si lasceranno? Parla un autore : Temptation Island, Nunzia e Arcangelo verso il falò di confronto: la rivelazione di un autore In base alle anticipazioni di Temptation Island circolate on line in questi giorni, nella prossima puntata ci sarà il falò di confronto tra Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco. Difatti la prima, dopo aver visto il suo fidanzato in atteggiamenti decisamente equivoci con alcune tentatrici della trasmissione, ha deciso di richiedere il falò per chiarirsi. La ...

Temptation Island 2019 - la decisione di Nunzia e Arcangelo. Succede dopo 13 anni d’amore : Temptation Island, l’indiscrezione sulla seconda puntata: “Una coppia è pronta a lasciare il programma”. Nella prima puntata, abbiamo lasciato due coppie in piena crisi: Jessica e Andrea e Nunzia e Arcangelo. Per quanto riguarda questi ultimi, lui non disdegna le attenzioni della tentatrice e Nunzia chiede un falò di confronto. La prima puntata è terminata senza sapere se Arcangelo ha accettato il confronto con la giovane ...

Nunzia e Arcangelo - parla l’autore di Temptation Island : “Decisione difficile” : Nunzia e Arcangelo a Temptation Island: dopo 13 anni d’amore prenderanno una decisione difficile Nel corso della prossima puntata di Temptation Island 2019, il pubblico assisterà al confronto tra Nunzia e Arcangelo. La coppia affronta così la fine di questo emozionante percorso. A richiedere il tanto temuto falò di confronto è proprio la Sansone, la […] L'articolo Nunzia e Arcangelo, parla l’autore di Temptation Island: ...

Anticipazioni Temptation Island : Katia Fanelli fa arrabbiare Vittorio : Katia Fanelli di Temptation Island fa disperare Vittorio: lo sfogo di lui Poco fa sulle pagine social di Temptation Island 2019 è stato pubblicato un nuovo video inerente a cosa accadrà nella prossima puntata prevista Lunedì prossimo su Canale 5. E i fan del reality più piccante della stagione estiva, in questo video, hanno avuto modo di vedere un Vittorio Collina decisamente furioso dopo aver visto un video sulla sua fidanzata Katia Fanelli. ...

Temptation Island anticipazioni - Vittorio in crisi dopo un video di Katia : lo sfogo : anticipazioni Temptation Island 2019, cosa succederà tra Vittorio e Katia? Le anticipazioni di Temptation Island 2019 tengono compagnia al pubblico da una puntata all’altra. La produzione ha deciso di mantenere viva l’attenzione postando sui social durante la settimana delle piccole anteprime di ciò che vedremo. Di sicuro, però, basta tutto ciò che succede il lunedì […] L'articolo Temptation Island anticipazioni, Vittorio in ...

Temptation Island - Simona Ventura : “Tifo per Filippo Bisciglia!” : Simona Ventura dice la sua su Filippo Bisciglia di Temptation Island 2019 Simona Ventura ha rilasciato un’interessante intervista al portale Gay.it. Come molti sapranno, la popolare conduttrice ha condotto l’anno scorso con grande successo la versione vip di Temptation Island. Motivo per cui il giornalista del portale ha chiesto a Simona Ventura un’opinione su Filippo Bisciglia, il quale ormai è da anni il volto storico della ...

Temptation Island - Sabrina si fa tentare da Giulio Raselli : L'ex corteggiatore di Giulia Cavaglia, Giulio ha lasciato il segno a Temptation Island dove sembra aver trovato un feeling con la fidanzata Sabrina. Uno spoiler della prossima puntata svela così succederà tra i due-- Dopo la prima scoppiettante puntata (con ascolti record), Temptation Island entra nel vivo del suo viaggio nei sentimenti. Tra le coppie in gioco ci sono Nicola e Sabrina, fidanzati da due anni, che hanno deciso di ...

Mediaset - rivoluzione Temptation Island : "ascolti digitali" - un terremoto in tv : Da qualche giorno è nata la rilevazione Auditel digitale, ovvero sui pc e mobile. Le prime rivelazioni regalano ghiotte sorprese. Italia Oggi snocciola alcuni dati. Lunedì 24 giugno, su Canale 5, è andato in onda in prima serata il reality Temptation Island, con un ascolto medio televisivo classico

Temptation Island 2019 : puntate - anticipazioni e coppie : Appuntamento ogni lunedì, a partire dal 24 giugno, in prima serata, su Canale 5, con il reality delle tentazioni condotto da...

Temptation Island 2019 - anticipazioni seconda puntata (coppia per coppia) : Appuntamento lunedì primo luglio, in prima serata su Canale 5, con il reality show delle tentazioni condotto da Filippo...

Simona Venutura : la nostalgia per Temptation Island e le belle parole su Bisciglia : Simona Ventura parla dei progetti futuri in tv e su Temptation Island confessa: “Mi manca molto” Simona Ventura, intervistata da Gay.it, ha fatto un po’ il punto della sua situazione professionale. Reduce dall’esperienza al timone di The Voice of Italy 2019, che l’ha resa contenta e soddisfatta, ha rilasciato alcune interessantissime dichiarazioni sul suo futuro […] L'articolo Simona Venutura: la nostalgia per ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Temptation Island Vip? “Due minuti - poi andrei in carcere con Fabrizio Corona” : “Temptation Island Vip? Io e Ignazio siamo una coppia vera. Il programma ideato da Maria De Filippi è verissimo. Lo capite che io resisterei due secondi? Poi distruggerei tutto e andrei in carcere con il povero Fabrizio Corona“. Risponde così Cecilia Rodriguez al settimanale Chi che le chiede se lei e Ignazio Moser stessero pensando di partecipare alla nuova edizione di Temptation Island Vip. ...