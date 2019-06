Telenovela De Rossi | l' ex giallorosso sarebbe a metà tra Fiorentina e il ritiro dal calcio

Blastingnews

(Di venerdì 28 giugno 2019) Sta assumendo le tinte di una vera e propriail futuro agonistico di Daniele De. Dopo la rumorosa separazione dalla Roma il forte centrocampista romano è stato avvicinato a molte squadre di Serie A quali Milan, Sampdoria e. In particolare, stando alle voci più recenti, sembrava una cosa praticamente fatta che nella pma stagione DDR avrebbe vestito la maglia della. Tuttavia, dopo alcuni ripensamenti, adesso pare addirittura che il campione del mondo valuti l'idea di ritirarsi dalgiocato. A questo punto non resta altro che sperare in una dichiarazione chiara e precisa del diretto interessato. Il futuro di De? Molti tifosi gigliati avevano già pregustato l'arrivo di Daniele Dein maglia viola, ma adesso pare che l'ex eroe di Germania 2006 sia arrivato a maturare l'idea di appendere le scarpette al ...

