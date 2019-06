T Imerese | Musumeci | ' da governo nazionale nessuna proposta di reindustrializzazione'

Fca : Musumeci - 'grande opportunità per rilancio area Termini Imerese' : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - "La nascita di uno dei principali gruppi automobilistici al mondo non può che rappresentare una grandissima opportunità per il rilancio dell’area di Termini Imerese. A maggior ragione che uno dei due partner è l’ex Fiat. Il governo regionale guarda con grande interesse