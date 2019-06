Sul caso Sea Watch Olanda disgustosa

Il Pd prenda le distanze dal suo sindaco Sul caso dei bambini di Bibbiano : All’apparenza a Bibbiano, Reggio Emilia, avevano messo in piedi un sistema redditizio, in cui la gestione dei minori sottratti illecitamente ai genitori consentiva di lucrare sulla pelle dei bambini, consegnandoli a famiglie che ne hanno persino abusato. Scrivo all’apparenza perché la magistratura non deve esaurire la sua spinta alla ricerca della giustizia con la misura cautelare – gli arresti scattati ieri – ma, ...

Quarto Grado Anticipazioni : Stasera puntata evento Sul caso di Roberta Ragusa : Nella puntata di oggi si torna sul caso della scomparsa di Roberta Ragusa, con documenti inediti e testimonianze in esclusiva.

Programmi TV di stasera - venerdì 28 giugno 2019. Su Rete4 Speciale «Quarto Grado» Sul caso della scomparsa di Roberta Ragusa : Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero Rai1, ore 21.15: Purché finisca bene – Una coppia modello – Replica Fiction di Fabrizio Costa del 2013, con Daniele Pecci, Sergio Assisi, Bianca Guaccero. Trama: Il giorno delle loro udienze di separazione, Enzo, marito gentile e sensibile, tradito da Ada sua moglie, conosce Adriano, “pluri fedifrago”, simpatico bugiardo e scaltro adulatore, trascinato in Tribunale da una sconsolata Valeria, che invece ...

Mara Venier Sul caso Prati : 'Durante l'intervista avevo capito che qualcosa non andava' : Nonostante la maggior parte delle trasmissioni siano finite, il Pamela Prati gate continua a tenere banco nell'ambito del gossip. In queste ultime ore, la conduttrice Mara Venier ha rilasciato un'intervista al quotidiano La Stampa in cui ha rivelato alcuni retroscena relativi alla famosa intervista della showgirl a Domenica In. In quella occasione, infatti, la Prati raccontò tutte le meravigliose gioie dell'essere madre di due splendidi bambini, ...

Mara Venier Sul caso Pamela Prati : “Mi è dispiaciuto per lei” : Mara Venier commenta l’ospitata di Pamela Prati a Domenica In: “Mi chiamò in lacrime” Intervistata da La Stampa, Mara Venier ha commentato per la prima volta l’ospitata ormai diventata iconica di Pamela Prati a Domenica In, dove nel corso dell’intervista la Prati parlava della sua nuova vita da moglie e mamma di due bambini (Sebastian e Rebecca). La Venier, a distanza di mesi e dopo tutto quello che ha travolo la ...

Matteo Salvini Sul caso Sea Watch 3 : 'Non sbarcano né a Natale - né a Capodanno' : Continua ancora a far parlare di sé il caso della nave Ong Sea Watch 3, che in queste ore si trova al largo di Lampedusa con un carico di 42 migranti. Gli stessi sono ormai disperati, in balia del mare da circa 13 giorni, da quando appunto sono stati salvati. Purtroppo il governo italiano, al momento, nega la possibilità di attracco alla nave in questione. Nelle scorse ore il capitano della nave, Carola Rackete, ha dichiarato che lei stessa è ...

Salvini attacca l'Olanda Sul caso Sea Watch : "Se accade qualcosa ai migranti sarà colpa vostra" : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini all’attacco dell’Olanda sulla vicenda della nave Sea Watch, da giorni al largo di Lampedusa con una quarantina di persone soccorse, senza avere l’autorizzazione ad entrare in porto. Il ministro dell’Interno fa sapere di aver scritto al suo collega olandese:“Ho scritto personalmente al mio collega ministro olandese: sono incredulo perché si stanno disinteressando ...

VIDEO Jean Todt Sul caso Vettel : “Impariamo da quanto è successo” : Siamo nel weekend del GP di Francia, ottava prova del Mondiale 2019 di F1, ma la testa di tutti è ancora a quanto è avvenuto a Montreal. La penalità di 5″ comminata al ferrarista Sebastian Vettel continua a far discutere e la decisione ieri da parte dei Commissari di confermare la sanzione nei confronti del tedesco alimenta dubbi e perplessità sulla linea da seguire in questi casi. A dire la propria su quanto è accaduto è stato anche il ...

Salvini archiviato Sul caso SeaWatch : "Posso chiudere i porti". Per i giudici la nave era entrata unilateralmente : “Non fu sequestro ma semplicemente richiesta di ordine e regole? Bene! Prendo atto della decisione del Tribunale per i reati ministeriali di Catania, che ha archiviato il caso della SeaWatch del gennaio scorso. Processi e indagini non mi fanno paura, ma sono felice che anche la magistratura confermi che si possono chiudere i porti alle navi pirata. Continuerò a difendere i confini”. Lo dice il ministro dell’Interno ...

VIDEO Respinta l’istanza della Ferrari Sul caso Vettel - documenti giudicati irrilevanti : confermata la penalità : Non è stata accolta l’istanza presentata dalla Ferrari in merito alla penalità di 5 secondi inflitta a Sebastian Vettel durante il GP del Canada per aver ostacolato Lewis Hamilton al rientro sul tracciato dopo un fuori pista. La Commissione Giudicante si è espressa a Le Castellet dopo aver visionato i sette documenti presenti dal Cavallino Rampante, le telemetrie e i VIDEO sono stati giudicati non rilevanti e dunque la decisione presa a ...

Scontro Dirisio-Carta Sul caso delle magliette : "Hai scritto queste cose?" - : Serena Granato Marco Carta ha risposto alle critiche ricevute da Luca Dirisio, il quale lo accusa di spettacolarizzare l'affaire "La Rinascente" in tv “Siate gentili con me e con questo disco, nei vostri articoli” ha esordito così Marco Carta, nella sua ultima intervista concessa a "Il fatto quotidiano". Nell'intervista promozionale per il nuovo disco "Bagagli leggeri" e del libro "Libero di amare", Carta ha rilasciato alcune ...

La nuova sentenza in Spagna Sul dibattuto caso di stupro di gruppo “La Manada” : Accadde nel 2016 a Pamplona: il Tribunale supremo ha riconosciuto che fu aggressione, e non solo abuso, e ha aumentato le condanne

È allucinante che il PD non riesca a prendere una posizione forte neanche Sul caso Sea Watch 3 : Che la situazione partenze / sbarchi / accoglienza sia oggettivamente molto complessa non è in discussione. Ma questo caso è "politicamente" di semplice lettura: il governo italiano ha alzato un muro nel Mediterraneo e sta tenendo in mare aperto per giorni e giorni 43 persone bisognose di aiuto. E se il PD di Zingaretti non riesce a prendere una posizione chiara nemmeno in questo caso...Continua a leggere

Storie Maledette - Franca Leosini torna con due puntate speciali Sul caso Marco Vannini : ecco quando : Franca Leosini torna con due puntate speciali di Storie Maledette dedicate al caso dell’omicidio di Marco Vannini, il ragazzo di 22 anni ucciso da un colpo di pistola la notte del 17 maggio 2015 nella casa della sua fidanzata a Ladispoli. La “regina” della cronaca nera in tv torna così protagonista della prima serata di Rai3 con un’intervista esclusiva a Antonio Ciontoli, il padre della fidanzata di Vannini e ...