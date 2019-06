Storia dell’app che generava false foto di nudo femminile

wired

(Di venerdì 28 giugno 2019) La schermata iniziale del sito DeepNude I creatori di una controversa app che permetteva di creare deepfake di donne nude, partendo da un’immagine nella quale apparivano vestite, è stata eliminata a pochi giorni dal lancio. “Abbiamo creato questa app per far divertire gli utenti. Non immaginavamo che sarebbe diventata virale e che non saremmo stati capaci di controllare il traffico”, hanno scritto i creatori di DeepNude, l’applicazione in questione, in un post su Twitter. “La possibilità che le persone ne abusino è troppo alta”. pic.twitter.com/8uJKBQTZ0o — deepnudeapp (@deepnudeapp) 27 giugno 2019 La app, di cui esistevano due versioni – una gratis e una premium, a pagamento – era stata scoperta nei giorni scorsi da Samantha Cole, giornalista di Vice, che ne aveva scritto in un articolo dopo averla provata di persona. Come funzionava la app DeepNude era molto semplice da ...

