Stonewall | oggi 50 anni fa

(Di venerdì 28 giugno 2019) In molti si domandano se nell’era social dove tutto deve essere presente e super contemporaneo serva ricordare qualcosa accaduto più di mezzo secolo fa. Ce lo si domanda ogni 25 aprile e molto se lo stanno chiedendo per, la storica rivolta della comunità gay nella New York del 28 giugno 1969.Faccio mia una frase di Cathy Renna, attivista LGBT italo-newyorkese quando dice: “a volte essere uno storyteller significa aiutare gli altri a raccontare la propria storia”. Proprio leggendo, visitando una mostra, guardando una foto, facendo una visita guidata qualcuno potrebbe trovare la propria strada. E la propria storia.Il punto di riferimento storico per capire la portata di quanto successe, è alla biblioteca centrale di New York. Il monumentale edificio della Public Library, famoso per aver ospitato i set di moltissimi film ambientati in ...

