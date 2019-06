Stallo Sea Watch 3 ma a Lampedusa sbarcano altri 15 Orfini | L' arresto non vale per

blogo

(Di venerdì 28 giugno 2019) Mentre la Sea3 resta bloccata davanti al porto di, dopo aver violato mercoledì il divieto del ministro dell’Interno di entrare in acque territoriali,15 migranti sono arrivati sull’isola stamattina a bordo di un barchino senza che nessuno li fermasse, come avvenuto già all’alba di ieri per altre 10 persone. Seapresenta esposto in procura: bloccato accesso al porto. PD: Ministro disumano, non vincerà Alla Sea3 è stato negato l’accesso al porto di. La nave della ong tedesca oggi ha provato a entrare nel molo ma è stata bloccata La piccola imbarcazione è entrata nel porto ed è ora ormeggiata al molo Favarolo. I 15 migranti, tra cui alcune donne, sono stati presi in carico dagli uomini dalla Guardia di Finanza che stanno provvedendo all’identificazione. Intanto ieri ...

