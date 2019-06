Spaghetti alla chitarra alla pescatrice

Spaghetti alla nerano : Spaghetti alla nerano Spaghetti alla nerano Ingredienti 350 gr di Spaghetti 4 di zucchine 250 gr di provolone 1 spicchio di aglio olio di oliva sale pepe burro Preparazione Mondate le zucchine e tagliatele a rondelle abbastanza sottili. Friggetele un po’ per volta in abbondante olio di oliva caldo.Man mano che si dorano, scolatele con una schiumarola, e mettetele in una ciotola alternando gli strati delle diverse “fritte” con ...

Spaghetti alla Nerano - non solo zucchine! : Gli Spaghetti alla Nerano non hanno bisogno di presentazioni sono una ricetta conosciutissima ed apprezzata in tutto il mondo; per molti può essere una semplice pasta e zucchine ma una volta provati capirete che sono molto di più! Si narra che questa ricetta sia nata nel ristorante “Maria Grazia” a Nerano, quando la proprietaria improvvisò per dei suoi ospiti questo primo piatto aggiungendo al classico sugo con zucchine fritte, parmigiano ...