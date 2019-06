Sony Xperia 1 | uno smartphone diverso

Recensione Sony Xperia 1 : eccellenze tecniche e qualche sbavatura evitabile : La nostra Recensione completa di Sony Xperia 1, flagship giapponese con un display OLED 4K da record, L'articolo Recensione Sony Xperia 1: eccellenze tecniche e qualche sbavatura evitabile proviene da TuttoAndroid.

Sony Xperia 1 - tutta l’esperienza del marchio giapponese in uno smartphone al top – la nostra prova : Presentato lo scorso febbraio al Mobile World Congress, ed arrivato sul mercato da poche settimane, l’XPERIA 1 è il top di gamma tra gli smartphone di Sony caratterizzato da un display OLED a 21:9 e dalla tripla fotocamera posteriore. Design e Comfort d’uso Il Sony XPERIA 1 si mostra con un design rinnovato, che vede il produttore giapponese riuscire nell’offrire un dispositivo dal look moderno mantenendo comunque una propria ...

Google abbraccia Xiaomi Mi 9 - Sony Xperia 1 - OnePlus 7 - 7 Pro e 7 Pro 5G : ecco il supporto ad ARCore : Per poter usufruire di alcune delle più recenti esperienze di realtà aumentata, come ballare con Childish Gambino in Pharos AR o posizionare animali in salotto con i modelli 3D della Ricerca Google, è necessario possedere un dispositivo compatibile con ARCore di Google. Il colosso di Mountain View mantiene un elenco di dispositivi Android e iOS

Sony Xperia Ace potrebbe arrivare anche in Italia : Sony Xperia Ace, il nuovo smartphone compatto di Sony, potrebbe arrivare anche in versione internazionale: ecco le ultime informazioni emerse online.

Sony potrebbe lanciare Xperia 1s e Xperia 1v con display LCD e Snapdragon 855 il 9 luglio : Sony sarebbe in procinto di lanciare due nuovi smartphone il prossimo 9 luglio e dovrebbero chiamarsi rispettivamente Xperia 1s e Xperia 1v.

I Sony Xperia XZ3 - XZ2 - XZ2 Compact e XZ2 Premium si aggiornano con le patch di giugno : Sony nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di un nuovo update per gli smartphone della serie Sony Xperia XZ2 e per il Sony Xperia XZ3. Ecco le novità

Ecco come potrebbe essere un Sony Xperia con sei fotocamere sul retro : Nell'ultimo anno il numero di fotocamere montate sugli smartphone in media è aumentato in maniera considerevole e anche Sony ha deciso di seguire questo trend

Aggiornamenti con patch di sicurezza in arrivo su Sony Xperia 1 e Huawei P30 Pro : Sony ha avviato il rilascio di un aggiornamento software, il primo, che riguarda il nuovo top di gamma Xperia 1

Le patch di maggio arrivano sui Sony Xperia XA2 e Xperia 10 mentre con Sony Xperia 1 torna il supporto HDMI : Sony ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per i Sony Xperia XA2, XA2 Ultra e XA2 Plus e per i Sony Xperia 10 e 10 Plus. Ecco tutti i dettagli

Stiamo provando Sony Xperia 1 : ecco i top e flop da sapere : Volete un piccolo assaggio di Sony Xperia 1? ecco tre buoni motivi per comprarlo e altrettanti per stargli alla larga

Gli smartphone Sony hanno portato tante innovazioni negli anni e ora c'è Sony Xperia 1 : Sony ha il merito di avere introdotto nel mondo degli smartphone diverse novità nel corso degli anni e in occasione del lancio di Sony Xperia 1 ce lo ricorda

Sony Xperia 1 disponibile all'acquisto in Italia sul sito ufficiale con Style Cover Touch inclusa : Sony Xperia 1 è disponibile all'acquisto in Italia tramite il sito ufficiale del produttore: il prezzo è sempre di 949 euro, ma include una Style Cover Touch in omaggio intonata al colore dello smartphone.

Smartphone Sony Xperia 1 in Italia dall’11 giugno a meno di mille euro : Sony Xperia 1, lo Smartphone top di gamma con schermo ispirato dalle TV Bravia, sarà in vendita in Italia a partire dall’11 giugno, ed è prenotabile presso diversi punti vendita sia fisici sia online. Fin dall’annuncio al al Mobile World Congress 2019 questo prodotto ha attirato l’attenzione per il suo schermo fuori dal comune: un modello OLED Ultra Wide 4K (1.644 x 3.840 pixel) da 6,5 pollici, con l’insolito rapporto di forma ...

Sony Xperia 1 sbarca su Amazon Italia a poco meno di 1000 euro : Presentato allo scorso Mobile World Congress, Sony Xperia 1 è uno di quei prodotti che si distingue dalla massa e ora è in preordine su Amazon Italia a un prezzo di quasi 1000 euro!