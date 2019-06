Sony Pictures Television al lavoro sulla serie live action di Final Fantasy

eurogamer

(Di venerdì 28 giugno 2019) Come segnala Variety,è l'ultimo marchio iconico di videogiochi che riceverà il trattamentosta lavorando ad un primo adattamentodella, con Hivemind e Square Enix, lo sviluppatore giapponese dietro i giochi.Gli esatti dettagli della trama dellasono tenuti ben nascosti, tuttavia, sembra che si racconterà "una storia originale ambientata nel fantastico mondo di Eorzea", un mondo in continua crescita introdotto per la prima volta inXIV, con personaggi di tutta la lunga storia del franchise.Leggi altro...

