Sondaggi politici Emg | Sea Watch | maggioranza italiani con Salvini

Sondaggi politici Germania : Merkel è ancora la leader più apprezzata : Sondaggi politici Germania: Merkel è ancora la leader più apprezzata Passano gli anni, cambiano i partner Ue, ma in Germania Angela Merkel rimane la politica più apprezzata. A sostenerlo è il Sondaggio semestrale condotto dal Forsa Institut che rileva la popolarità dei politici tedeschi. La cancelliera guida questa speciale classifica raccogliendo un gradimento pari a 55 punti (su una scala che va da 0 a 100), in leggera flessione di due ...

Sondaggi politici Eumetra : esiste un’egemonia culturale della sinistra? : Sondaggi politici Eumetra: esiste un’egemonia culturale della sinistra? Sull’egemonia culturale della sinistra ci sono decine di libri. L’argomento inoltre è stato dibattuto in altrettanti convegni. Anni fa, Il Giornale aveva addirittura accusato che questa egemonia era presente anche su Wikipedia. In un dibattito del 2017 su “Che cos’è la destra, cos’è la sinistra”, l’editorialista del Corriere ...

Sondaggi politici - Lega rosicchia consenso al M5S e vola al 37 - 3% : L'ultimo Sondaggio Swg realizzato il tg di Mentana segnala un testa a testa tra Forza Italia e Fratelli d'Italia, con un mini sorpasso degli azzurri. La somma tra Lega e M5S è data al 55,3%, ma il Carroccio manda un pezzetto del consenso dei pentastellati, che rispetto a una settimana fa perdono lo 0,3%.Continua a leggere

Sondaggi politici Noto : un partito di Conte otterrebbe il 12% dei consensi : Sondaggi politici Noto: un partito di Conte otterrebbe il 12% dei consensi Non è tempo per avventure solitarie. Almeno non in questo frangente politico. A sostenerlo è un Sondaggio Noto per Il Sole 24 Ore che ha testato la forza elettorale di potenziali nuovi partiti che si stagliano all’orizzonte. Sondaggi politici Noto: quanto vale un partito di Conte? Il primo preso in esame è quello riconducibile all’attuale premier ...

Sondaggi politici elettorali : allungo della Lega - perde ancora terreno il M5S : I nuovi Sondaggi politici di SWG sono stati pubblicati da parte del TG La7. Gli orientamenti di voto nell’ultima decade del mese di giugno evidenziano un incremento del vantaggio della Lega rispetto ai rivali. Continua a perdere terreno il Movimento 5 Stelle, che vede scappare davanti a sé anche il Partito Democratico. Alle loro spalle, poi, si riprende la posizione ai piedi del podio Forza Italia, anche se non può certo vantare di avere un ...

Sondaggi politici Euromedia : Raggi bocciata dai romani : Sondaggi politici Euromedia: Raggi bocciata dai romani Roma volta le spalle alla sindaca Virginia Raggi. Secondo un Sondaggio Euromedia Research pubblicato da Il Messaggero, il 60,8% di chi l’ha votata tre anni fa, oggi non lo rifarebbe. I giudizi negativi non finiscono qui. Il 68% la ritiene incapace di governare mentre il 57% afferma di non riscontrare alcunchè di positivo nel suo operato. Solo il 5%, un’esigua minoranza, ...

Sondaggi politici Ipsos : Francia-Italia - una storia di amore e odio : Sondaggi politici Ipsos: Francia-Italia, una storia di amore e odio I francesi amano il popolo italiano ma non altrettanto i politici che lo governano. È questo uno dei risultati di un’indagine Ipsos realizzata dal 5 al 13 giugno insieme ad EDF e Edison e con la consulenza del politologo Marc Lazar, presentata settimana scorsa a Parigi durante la seconda edizione dei “Dialoghi italo-francesi per l’Europa”, promossa da ...

Sondaggi politici : fiducia nei magistrati ai minimi storici : Sondaggi politici: fiducia nei magistrati ai minimi storici Il tradizionale Sondaggio del fine settimana che Ipsos realizza per il Corriere della Sera questa volta si occupa della fiducia degli italiani nella magistratura a seguito della vicenda Palamara-Csm. Sondaggi politici: il dato più basso di sempre In questo momento solo il 35%, in pratica, un italiano su 3, afferma di nutrire fiducia nella magistratura mentre il 55% del paese ...

Sondaggi politici elettorali : ultimi dati M5S - Pd e Lega. Focus settimanale : Sondaggi politici elettorali: ultimi dati M5S, Pd e Lega. Focus settimanale Ecco i principali dati registrati dalle analisi degli istituti demoscopici nell’ultima settimana; al di là delle intenzioni di voto, i Sondaggisti hanno indagato l’opinione degli italiani su diversi temi di stretta attualità. Sondaggi politici elettorali: le intenzioni di voto Non sono state rilevate particolari oscillazioni rispetto alla scorsa settimana ...

Sondaggi politici Emg : un nuovo partito moderato non scalda i cuori degli italiani : Sondaggi politici Emg: un nuovo partito moderato non scalda i cuori degli italiani Sondaggi politici Emg: no ad un nuovo partito moderato Negli ultimi tempi, sia dalle parti del Pd che da quelle di Forza Italia si è tornato a parlare della necessità di realizzare un polo moderato che intercetti quella parte di cittadini che non si riconosce nelle politiche populiste di Lega e Movimento 5 Stelle. Una necessità che in realtà non trova ...

Sondaggi politici - Lega sale ancora e traghetta il centrodestra (al 50%) verso il trionfo : Secondo la Supermedia di YouTrend, se si votasse oggi, la Lega di Matteo Salvini otterrebbe il 35,% con un +1,4%, e il suo successo trascinerebbe tutto il centrodestra, che sfiora il 50% delle intenzioni di voto. Nella coalizione di centrodestra si segnala anche l'avanzata di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che si posiziona al 6,7% (+0,3%).

Sondaggi politici Demos : l’autocollocazione politica degli italiani : Sondaggi politici Demos: l’autocollocazione politica degli italiani La politica è morta perchè i leader sono diventati più importanti dei partiti che rappresentano. E’ questa una delle frasi che trova più spazio nei commentari politici dei quotidiani e non solo. Un modo come un altro per dire che anche i pilastri ideologici che sorreggono i suddetti partiti sono crollati con loro. E questo nonostante sui social, al bar e a messa ...

Sondaggi politici Ipsos : c’era una volta il Pd - il partito dei sindacati : Sondaggi politici Ipsos: c’era una volta il Pd, il partito dei sindacati Ritornare ad essere il partito di riferimento dei sindacati. E’ questo uno degli obiettivi del nuovo Pd targato Zingaretti. Un rapporto logoro certificato anche dai fatti. Secondo un Sondaggio Ipsos per Linkiesta, il 43,7% degli iscritti ai sindacati alle europee ha votato per Lega e Movimento 5 Stelle. Ad essere attratti dalle sirene giallo verdi è stato ...

Sondaggi politici Demopolis : autonomia differenziata - no dalla maggioranza degli italiani : Sondaggi politici Demopolis: autonomia differenziata, no dalla maggioranza degli italiani All’indomani dell’ottimo risultato ottenuto dalla Lega alle europee, Matteo Salvini ha riproposto sul tavolo delle priorità di governo l’autonomia differenziata per quelle regioni che l’hanno richiesta negli ultimi anni. In pole ci sono due regioni a trazione verde, il Veneto di Luca Zaia e la Lombardia di Attilio Fontana, senza ...