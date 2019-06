Simona Ventura e Antonella Clerici, perché non le vedremo in tv nei prossimi mesi (Di venerdì 28 giugno 2019) Nei prossimi mesi non vedremo in tv Antonella Clerici e Simona Ventura. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse dal settimanale Nuovo infatti, le due signore della tv non saranno presenti nel palinsesto Rai autunnale. L’azienda di viale Mazzini infatti non ha previsto nessun programma per le conduttrici che, almeno nei primi mesi dell’anno, resteranno a casa, lontano dal piccolo schermo.



Dopo il grande successo di Temptation Island Vip, Super Simo aveva scelto ancora una volta di rischiare, tornando in Rai per condurre The Voice of Italy. Una scommessa vinta, insieme al direttore Carlo Freccero, che la Ventura ha commentato positivamente, affermando di sognare un futuro nell'azienda pubblica.Qualche mese fa si era parlato del ritorno dell'Isola dei Famosi in Rai, ma la trattativa è sfumata e il reality andrà in onda ancora una volta a Mediaset con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Si era vociferato anche di un arrivo della Ventura a Pechino Express e Quelli che il calcio, ma Simona non aveva dato molte speranze ai fan.

“Anche se il mio nome continua a circolare per Pechino Express, non credo che sarò io a condurlo – aveva svelato -. Tutti mi chiedono, invece, di tornare a fare Quelli che il calcio. Vedremo…”. Per ora però non sembrano esserci programmi all’orizzonte per Simona Ventura. Un discorso che vale anche per Antonella Clerici. Dopo l’addio alla Prova del Cuoco, la conduttrice era tornata in tv con Portobello e con Sanremo Young. Entrambe le trasmissioni però non sarebbero state confermate per la prossima stagione.



Per questo motivo, nei primi mesi d’autunno, anche la Clerici non sarà al timone di nessun format, nonostante abbia un contratto in esclusiva con la Rai sino al 2020. Nel frattempo la Rai si prepara ad accogliere una nuova conduttrice di punta, che sarà alla guida di ben due show. Lorella Cuccarini infatti condurrà Linea Verde e La Vita in Diretta.