Sicilia | Musumeci contro Toninelli | ' voglio capire se noi siamo ancora Italia'

Sicilia : persi 380 milioni fondi Ue - Musumeci 'paghiamo errori del passato' : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - "Continuiamo a pagare errori del passato per una cattiva gestione finanziaria. Miliardi di euro sottratti al territorio. Chi ha sbagliato deve pagare". Così il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci commenta la decisione della Corte di giustizia dell’Unione

Sicilia : Romano - 'i miei consigli non richiesti a Musumeci' : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - Un elenco di quattro punti di "consigli non richiesti al presidente Nello Musumeci". A pubblicarlo sul suo profilo Facebook è il leader di Cantiere popolare Saverio Romano. "1) Inviti la coalizione che lo ha sostenuto alle elezioni per valutare lo stato di attuazione d

Sicilia - eletti col Pd e amici di Renzi : i voltagabbana alla corte di Musumeci. Il presidente che voleva “multarli” : Assessori dell’ex governatore Rosario Crocetta e fan di Matteo Renzi, pentiti del Pd ed ex amici di Luca Lotti. Sono tutti in fila, oggi, alla corte del presidente della Sicilia, Nello Musumeci. Il governatore della Regione più a Sud d’Italia che recentemente ha aperto alla Lega di Matteo Salvini, lanciando, col suo movimento Diventerà Bellissima, l’idea di una alleanza meridionale per il Carroccio. A Palazzo dei Normanni, infanto, il suo ...

Sicilia : Trizzino (M5S) - 'basta - Musumeci la finisca di corteggiare la Lega' : Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - "Il presidente Musumeci non si rende conto che la Sicilia arranca, rallentata da un governo regionale che ha messo insieme il peggio della politica locale e che ha tradito ancora una volta le aspettative dei cittadini". E' la denuncia del deputato del M5S Giorgio Trizz

Terremoto : Musumeci incontra Crimi - Scalia commissario ricostruzione in Sicilia : Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - La ricostruzione dei centri dell'Acese e pedemontani etnei danneggiati dal Terremoto del 26 dicembre scorso è stato il tema dell'incontro avuto stamane nel Palazzo della Regione, a Catania, tra il governatore Nello Musumeci e il sottosegretario alla Presidenza Vito Cri

Sicilia : biblioteca centrale intitolata a Lattanzi - appello UdiPalermo a Musumeci : Palermo, 22 giu. (AdnKronos) - L'UdiPalermo Onlus lancia un appello al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci affinché la biblioteca centrale della Regione Siciliana sia intitolata ad Angela Lattanzi, la responsabile della biblioteca che, durante l'ultima guerra mondiale, mise in salvo il

Agricoltura : in Sicilia un solo Consorzio bonifica - Musumeci 'riforma epocale' (2) : (AdnKronos) - Il disegno di legge è stato già sottoposto al vaglio delle organizzazioni sindacali e delle organizzazioni di categoria e la prossima settima sarà approvato dalla giunta per poi approdare all'Ars. "La Regione - ha spiegato il presidente - si farà carico, con una procedura graduale, di

Agricoltura : in Sicilia un solo Consorzio bonifica - Musumeci 'riforma epocale' : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - Una "riforma epocale". Così il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha definito il disegno di legge del governo regionale che riforma i consorzi di bonifica Siciliani. Una riforma che passa dagli 11 consorzi previsti nelle legge del 1995, poi ridotti a due

Sicilia : domani Musumeci incontra sindaci agrigentino : Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci sarà domani, giovedì 20 giugno, alle 19, a Bivona per incontrare i sindaci dell'agrigentino. Ad accogliere il governatore sarà il sindaco di Bivona Milko Cinà e il presidente del Consiglio comunale Gaspare Bruno. L'i

Sicilia : Toninelli a Musumeci - 'collaborazione su scelta commissario viabilità' : Palermo, 17 giu. (AdnKronos) - "Ora bisogna passare rapidamente ai fatti. E siccome noi badiamo alle cose concrete, mentre lasciamo gli insulti ad altri, invito il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci a collaborare in modo concreto per la scelta del commissario straordinario che dovrà s

Sicilia : governo Musumeci approva piano contro desertificazione (3) : (AdnKronos) - Le azioni di maggior rilievo che verranno messe in campo -in un periodo che va dal breve a medio e lungo termine - sono quelle relative al contrasto dei fenomeni erosivi, prevedendo interventi di forestazione e di manutenzione del territorio. Altre opere rilevanti sono quelle relative

Sicilia : governo Musumeci approva piano contro desertificazione (2) : (AdnKronos) - Lo studio evidenzia come il territorio Siciliano mostri rilevanti segni di vulnerabilità alla desertificazione. In particolare, le aree critiche rappresentano oltre la metà dell’intera regione (56,7 per cento) e un altro terzo (35,8 per cento) è classificato come 'fragile'. Le zone più

**Sicilia : Musumeci - 'Toninelli calamità nazionale'** : Palermo, 15 giu. (Adnkronos) - "Con chi parliamo? Con il ministro Toninelli che è una calamità nazionale? Viene qui a dirci che le strade sono da terzo mondo e nessuno gli ha detto che in Sicilia le strade non sono di competenza della Regione, sono di competenza comunale, provinciale e statale.". Lo

Zeffirelli : Musumeci - 'gigante della cultura innamorato della Sicilia' : Palermo, 15 giu. (AdnKronos) - "Con Franco Zeffirelli se ne va un gigante della cultura europea, profondamente innamorato della Sicilia che volle eleggerlo negli anni '90, per ben due volte, suo rappresentante al Senato. E proprio alla promozione della nostra Isola, Zeffirelli ha dedicato alcune sue