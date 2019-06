Sicilia | conclusa due giorni formazione per polizia municipale 2

liberoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2019) (AdnKronos) - Oltre all’organizzazione dei due corsi, che proseguiranno nei prossimi mesi, la Regione ha già messo in campo ulteriori iniziative concrete per la categoria. La prima è lo stanziamento di due milioni di euro destinati ai Comuni maggiormente bisognosi per procedere all’ammodernamento de

Regione_Sicilia : RT @RSAntiViolenza: Si è conclusa ieri a #Palermo la tre giorni di formazione dedicata ai centri antiviolenza della Sicilia occidentale. Il… - RSAntiViolenza : Si è conclusa ieri a #Palermo la tre giorni di formazione dedicata ai centri antiviolenza della Sicilia occidentale… - MenettoF : RT @cicciosultano: La migliore cena della nostra vita @cicciosultano @laurenmechling «… Quella sera, la nostra passeggiata finale si è con… -