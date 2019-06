Sfratto esecutivo disabili e legge 104 | quando scatta e cosa fare La guida

Tempi Sfratto esecutivo abitazione : numero giorni e come allungarli : Tempi sfratto esecutivo abitazione: numero giorni e come allungarli A volte può apparire necessario o utile, per l’affittuario moroso e non in regola con il pagamento dei canoni di locazione, allungare i Tempi dello sfratto esecutivo dall’abitazione. Il caso più frequente è quello legato alla volontà di cercare, nel frattempo, un nuovo alloggio, magari a casa di un amico o di un parente. Vediamo di seguito cosa dice la legge ...