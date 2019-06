Serata Biagio Agnes 2019 su Rai 1 con Mara Venier e Alberto Matano Ecco vincitori e

davidemaggio

(Di venerdì 28 giugno 2019)Si rinnova anche quest’anno su Rai 1 la, giunta all’undicesima edizione. Domani sera – sabato 29 giugno – dalle 22.35condurranno l’appuntamento dedicato ai premi e ai riconoscimenti assegnati nela giornalisti italiani ed internazionali.: iTra i premiati della, Lucia Goracci (Premio per la Televisione), Andrea Monti (Premio Giornalismo Sportivo), Serena Rossi (Premio Cinema e Fiction), Gennaro Sangiuliano (Premio per la Saggistica), Giovanni Grasso (Premio per la Narrativa), Giovanna Pancheri (Premio giornalista per l’Europa), Virman Cusenza (Premio per i 140 anni del Messaggero). Un momento particolarmente atteso sarà l’assegnazione del Premio alla Memoria al giovane giornalista di Europhonica Antonio ...

