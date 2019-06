Secondo il vicepresidente di Google le esclusive Stadia puntano ad essere

eurogamer

(Di venerdì 28 giugno 2019) Ildi, Phil Harrison, ha parlato del tipo di giochi esclusivi che i giocatori vedranno in esecuzione sulla piattaforma.Parlando con IGN e altri giornalisti negli uffici dinel Regno Unito, Harrison ha dichiarato: "un'innovazione che vogliamo mettere sono giochi divertenti da guardare e da giocare"."Potrebbe anche esserci un nuovo modo di vivere i giochi", ha spiegato. "La maggior parte dei giochi che giochiamo oggi sono misurati in pressioni di pulsanti al. Guardare un video di YouTube è premere un pulsante al minuto. E forse c'è qualcosa in mezzo, che sta permettendo al giocatore meno impegnato di ottenere divertimento e di far parte di un gioco. Ma forse hanno un punto di vista leggermente diverso sul mondo. Forse hanno una visione più strategica."Leggi altro...

