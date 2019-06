Sebastian Vettel F1 - GP Austria 2019 : “La Ferrari ha un buon comportamento ma possiamo ancora migliorare” : Non è stata una giornata da incorniciare per il tedesco Sebastian Vettel la prima del GP d’Austria 2019, nono round del Mondiale di F1. Sul tracciato di Spielberg, infatti, Seb ha concluso all’ottavo posto, rendendosi protagonista di un’uscita di pista in curva 10, fortunatamente senza conseguenze sulla SF90. Un incidente però che ne ha rallentato decisamente il lavoro, non potendo portare a termine il programma previsto e ...

Sebastian Vettel F1 - GP Austria 2019 : “Le caratteristiche della pista potrebbero aiutare la Ferrari ma i favoriti sono altri…” : Non è stato certamente un GP di Francia da incorniciare, settimo round del Mondiale 2019 di F1, quello che ha affrontato il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel. Il teutonico, quinto al Paul Ricard, spera di riscattarsi e trovare a Spielberg (Austria) sensazioni alla guida diverse da quelle in terra transalpina. Un Mondiale di F1 che, allo stato attuale delle cose, ha il marchio della Mercedes, con otto vittorie in altrettante gare e un ...

Sebastian Vettel F1 - GP Austria 2019 : “Questo tracciato è unico - mi piacerebbe vincere qui per la prima volta” : Mancano due giorni alla partenza ufficiale del weekend di gara del Gran Premio d’Austria 2019, ottavo round stagionale del Mondiale di Formula 1. C’è voglia di rivalsa in casa Ferrari dopo un fine settimana negativo in quel di Le Castellet, con un Sebastian Vettel che proverà in tutti i modi a centrare la prima vittoria stagionale al Red Bull Ring, tracciato sul quale il tedesco della Rossa non ha mai vinto in carriera. Il quattro ...

VIDEO F1 GP Francia 2019 - Sebastian Vettel : “Non abbiamo il potenziale per competere con le Mercedes” : Non può certo sorridere Sebastian Vettel al termine del Gran Premio di Francia 2019 di Formula Uno. Il quattro volte campione del mondo ha chiuso al quinto posto la gara di Le Castellet, dopo essere scattato dalla quarta fila. Il suo commento post-gara ai microfoni di Sky Sport verte sul fatto che le Sf90 non abbiano la possibilità di competere con le Mercedes che, secondo il tedesco, al momento sono imprendibili. Andiamo a sentire ...

VIDEO Sebastian Vettel - giro veloce nel GP Francia F1 : punto di bonus per il ferrarista - premio di consolazione : Sebastian Vettel si può consolare con il giro più veloce siglato nel GP di Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il tedesco, che ha concluso la gara al quinto posto, ha timbrato il fastest lap proprio sul finale dopo essere rientrato ai box per cambiare le gomme. Si tratta di un premio di consolazione per il quattro volte Campione del Mondo che non è mai stato in corsa per un risultato di rilievo ma che porta a casa il punto di bonus. Di ...

Sebastian Vettel F1 - GP Francia 2019 : “Non ho il passo per battere le Mercedes - la Ferrari non è abbastanza forte” : Sebastian Vettel è il grande deluso di giornata al termine del GP di Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari si è dovuto accontentare di un pessimo quinto posto: scattato dalla settima piazzola sulla griglia di partenza, è riuscito a superare soltanto le due McLaren e ha concluso la sua gara con un risultato mediocre rispetto alle aspettative della vigilia. Il tedesco, probabilmente ancora scosso dal tanto discusso ...

VIDEO Sebastian Vettel : “Manca il feeling con la Ferrari - ma domani in gara ci divertiremo” : Giornata deludente per Sebastian Vettel che si è fermato al settimo posto nelle qualifiche del GP Francia 2019, il Ferrarista ha faticato a Le Castellet e domani dovrà partire dalla quarta fila cercando una difficile rimonta. Il tedesco ha analizzato la situazione al termine della prova: “Abbiamo fatto tante sessioni, dunque non ha influito più di tanto“. Dunque i problemi sono altri per il quattro volte Campione del Mondo: “È ...

Sebastian Vettel F1 - GP Francia 2019 : “È mancato il feeling con la macchina - possiamo fare una bella gara” : Sabato estremamente complicato per Sebastian Vettel che non è riuscito a brillare nelle qualifiche del GP di Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha faticato a esprimersi al meglio al volante della sua Ferrari e si è dovuto accontentare di una deludente settima posizione, domani scatterà addirittura dalla quarta fila e dovrà assolutamente rimontare in una gara che si preannuncia molto difficile. Il tedesco, ...

VIDEO Sebastian Vettel dopo il ricorso respinto : “Bisognerebbe bruciare tutte le carte” : Sebastian Vettel è infuriato dopo che è stato respinta l’istanza presentata dalla Ferrari riguardo alla penalità inflitta in Canada. Il tedesco è stato molto chiaro nelle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Non mi sorprende questa scelta. Ci sono così tante pagine nel nostro regolamento, se vuoi trovi un paragrafo adatto per penalizzarti. Abbiamo presentato quelle prove perché non condividiamo le opinioni dei ...

VIDEO Sebastian Vettel non perde il sorriso dopo la conferma della penalità - linguagge e boccacce su Sky : Sebastian Vettel ha appreso la triste notizia che la Commissione della FIA non ha accettato l’istanza della Ferrari riguardo alla penalità inflitta nel GP del Canada, il pilota si è infuriato nelle dichiarazioni rilasciate a Sky Sport ma non ha perso comunque il sorriso: ha fatto un po’ di linguacce alle spalle di Federica Masolin e di Davide Valsecchi che stavano commetando l’evento ai microfoni di Sky Sport. Di seguito il ...

F1 - Sebastian Vettel : “Bisogna bruciare il regolamento per cambiare - si è persa la filosofia delle corse” : Sebastian Vettel è amareggiato perché non è stata accolta l’istanza della Ferrari che richiedeva di rivedere la decisione riguardo alla penalizzazione inflitta durante il GP del Canada. Il tedesco, che oggi ha faticato nelle prove libere del GP di Francia, sperava che il verdetto di Montreal potesse essere cambiato e invece la Commissione Giudicante ha ritenuto non rilevanti le prove portate dal Cavallino Rampante: tutto invariato e ordine ...

Sebastian Vettel F1 - GP Francia 2019 : “Il ricorso? Avremo nuove prove. Mi auguro che le novità sulla Ferrari funzionino” : Una conferenza stampa decisamente particolare quella di Sebastian Vettel, alla vigilia del GP di Francia 2019, ottava prova del Mondiale di F1. Sul tracciato di Le Castellet la Ferrari cercherà di interrompere l’egemonia della Mercedes, vittoriosa nei primi sette round. Tuttavia i pensieri del teutonico sono ancora alla gara precedente, a Montreal (Canada). La penalizzazione di 5″ che lo ha privato del successo, a vantaggio del ...

F1 - ricorso penalità a Sebastian Vettel : domani l’udienza a Le Castellet - la Ferrari spera : L’udienza del riesame in merito alla sanzione inflitta a Sebastian Vettel durante il GP del Canada 2019 avverrà venerdì 21 giugno alle ore 14.15 presso l’Autodromo Paul Ricard di Le Castellet dove nel weekend andrà in scena il GP Francia 2019, tappa del Mondiale F1. Ricordiamo che la Ferrari ha presentato delle prove in favore del tedesco, ha analizzato immagini e telemetrie cercando di dimostrare che il pilota non ha voluto ...

F1 - dal GP di Baku 2018 al GP del Canada 2019. Un anno di errori per Sebastian Vettel : “Under Pressure“. Citando il celebre titolo di un pezzo dei Queen (con David Bowie) che ha fatto la storia della musica mondiale, quel che è un po’ entrato invece nella storia della F1 è l’andamento sotto pressione del tedesco Sebastian Vettel. Il teutonico della Ferrari, ingaggiato per ripercorrere le orme del “Kaiser” Michael Schumacher, è reduce da un GP molto amaro. In Canada, quando guidava la corsa, un ...