Sea Watch,Conte:"3-4 Paesi disponibili"

"Non posso anticipare nulla ma posso dire che ci sono tre o quattroallare distribuzione dei migranti della Sea". Così il premier,, dopo la prima sessione dei lavori del G20 in corso ad Osaka. "Abbiamo molte occasioni per scambiare opinioni,anche con il presidente americano Trump.Con il premier olandese Rutte ho manifestato l'invito da parte dell'Italia di avviare iniziative. Lui non si sente responsabile (...). Stiamo completando le operazioni sulla redistribuzione, ha detto.(Di venerdì 28 giugno 2019)