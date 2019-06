Sea Watch si allontana su ordine Gdf Farnesina | “Ok di Paesi Ue ai ricollocamenti”

Migranti : Lega - 'cittadinanza a Sea Watch3? Solito gesto plateale del sindaco Palermo' : Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - "Il Solito gesto plateale di Orlando. Il primo cittadino di Palermo invece di affrontare e risolvere i problemi della città utilizza, da bravo demagogo qual è, lo strumento di distrazione di massa per deviare l’attenzione dai suoi disastri e lo fa premiando addirittura

La raccolta fondi per Sea Watch è arrivata a 300mila euro in neanche due giorni : Più il tempo passa dal caso che in queste ore ha infiammato l’opinione pubblica, più fondi vengono raccolti per pagare le spese legali e la sanzioni che verranno quasi certamente applicate alla Sea Watch 3, la nave dell’omonima ong battente bandiera olandese rea di aver infranto il divieto di ingresso in acque territoriali italiane imposto dal governo gialloverde. In neanche due giorni sono stati raccolti più di 270mila euro da una ...

Sea Watch - 4 Stati prenderanno migranti : 12.25 Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo e altri Stati sono disponibili ad accogliere i migranti che si trovano a bordo della nave Sea Watch, bloccata a Lampedusa. Lo hanno fatto sapere fonti della Farnesina, che sottolineano il lavoro svolto, su istruzioni del ministro degli Esteri, Moavero, in stretta collaborazione con la Commissione europea.

Sea Watch - i migranti non sbarcheranno per adesso a Lampedusa : indagata comandante : I 42 migranti a bordo della Sea Watch 3, la nave di proprietà della Ong tedesca, per adesso non sbarcheranno nel porto di Lampedusa. Lo hanno stabilito le autorità italiane, a seguito di quanto successo anche nelle scorse ore, quando la capitana Carola Rackete ha deciso di forzare il blocco e di entrare comunque nelle acque territoriali italiane. Per la donna si è trattato di una scelta obbligata, in quanto i migranti non ce la facevano più e da ...

Sea Watch - Carola Rackete indagata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina : La Procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati Carola Rackete, comandante della nave Sea Watch. La 31enne tedesca alla guida della nave della Ong ferma da giovedì pomeriggio a un miglio dal porto di Lampedusa deve rispondere dei reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

Sea Watch - quanto guadagna Carola Rackete. Il papà : "Le abbiamo comprato casa in Inghilterra - poi lei..." : L'equipaggio della Sea Watch è ricco? La domanda sorge spontanea, visto che Carola Rackete e i membri della Ong spendono mesi all'anno a bordo della nave che solca il Mediterraneo per soccorrere i migranti e tra condizioni di vita estreme e intoppi giuridici di tempo per "lavorare" ne hanno poco. Il

Sea Watch - Delrio : atti di autolesionismo : 11.33 "La situazione è insostenibile.Stanotte c'è stata l'evacuazione urgente di una persona che è stata male,e di suo fratello.Ora i migranti rimasti vedono che si può sbarcare solo se si sta male.Ciò provoca tentativi di autolesionismo". Così Graziano Delrio,capogruppo Pd alla Camera,in diretta Fb dalla nave Sea Watch, dove si trova insieme ad altri parlamentari. Bisogna "porre fine a una crudeltà inutile".E poi "insieme, come Paese,si ...

La capitana della Sea Watch Carola Rackete indagata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina : La capitana della Sea Watch Carola Rackete è stata iscritta nel registro degli indagati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e violazione dell’articolo 1099 del codice della navigazione contestato al comandante che non obbedisca all’ordine di una nave da guerra nazionale. Dalla procura sottolineano che è un atto dovuto dopo l’informativa della Guardia di finanza trasmessa agli uffici giudiziari ...

Sea Watch 3/ Due migranti evacuati d'urgenza nella notte : situazione di stallo : Sea Watch 3, due migranti sono stati evacuati d'urgenza nella notte a causa delle loro condizioni fisiche: situazione di stallo

Sea Watch - Conte : "3-4 Paesi disponibili" : 11.12 "Non posso anticipare nulla ma posso dire che ci sono tre o quattro Paesi disponibili allare distribuzione dei migranti della Sea Watch". Così il premier, Conte, dopo la prima sessione dei lavori del G20 in corso ad Osaka. "Abbiamo molte occasioni per scambiare opinioni,anche con il presidente americano Trump.Con il premier olandese Rutte ho manifestato l'invito da parte dell'Italia di avviare iniziative. Lui non si sente responsabile ...