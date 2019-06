Sea Watch | Orfini a Salvini | ' Arresto? Peccato non valga per chi si fa salvare dagli

Sea Watch - fonti del Viminale : "La linea dura funziona". Terremoto Ue - cosa sta per accadere : Sulla Sea Watch qualcosa sta cambiando, in meglio. fonti del Viminale assicurano che il no allo sbarco e la linea dura del governo italiano e del ministro dell'Interno Matteo Salvini in particolare "iniziano a dare i primi frutti". Alcuni Paesi europei, come confermato dal G20 di Osaka anche dal pre

Sea Watch - lite Parenzo vs Giordano : “Quanto guadagni?”. “Schifoso marchettaro - raccomandato - figlio di papà” : Scontro al cardiopalmo, durante la diretta de La Zanzara (Radio24), tra i giornalisti Mario Giordano e David Parenzo, che alla fine della bagarre abbandona la trasmissione dalla sua postazione di Roma. Casus belli: il caso Sea Watch, per il quale Giordano, a più riprese, invoca il bombardamento e l’affondamento della nave della ong. Parenzo dapprima punzecchia il giornalista Mediaset, chiamandolo “Giordanino cous cous”, in ...

Sea Watch - Viminale : sbarco con garanzie : 14.49 "Il no allo sbarco e la linea dura del governo italiano e del ministro dell' Interno, Salvini, iniziano a dare i primi frutti. Alcuni Paesi europei stanno confermando la disponibilità ad accogliere rapidamente gli immigrati della SeaWatch. Prima di sbloccare la situazione, però, si attendono garanzie su numeri, tempi e modi". Così fonti del Viminale. "Chiunque abbia infranto la legge dovrà pagarne le conseguenze-rimarcano-Rimane ...

Migranti : nave Sea Watch - Procuratore aggiunbto Vella a Lampedusa : Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - Il Procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, è in viaggio verso Lampedusa per seguire da vicino gli sviluppi della nave Sea watch, ferma da due giorni a circa due miglia dall'isola. Oggi la Procura ha iscritto, come atto dovuto, nel registro degli indagati Ca

Sea Watch - Repubblica titola "forza Capitana" e l'edicolante si vendica così : eroe italiano : «Scusi, mi dà Repubblica?». «No, non c' è». «È finita?». «No». «È in sciopero?». «No». «E allora?». «Non è in vendita oggi». Carlo Alberto Ruggieri, titolare dell' edicola «Tabaccheria Sant' Andrea» a Bisceglie in Puglia, ieri ha compiuto un gesto senza precedenti: ha fatto obiezione di coscienza co

Sea Watch - la stampa tedesca contro l'Italia : "La plebaglia attacca la capitana Carola Rackete" : La Germania sta con la sua capitana, Carola Rackete. La stampa tedesca, infatti, la difende a spada tratta: "Attacco della plebaglia contro la capitana tedesca. Il ministro dell'Interno italiano non vuole che la nave di salvataggio tocchi terra e insulta la salvatrice della Sea Watch", si legge sull

Sea Watch - Linardi : “Per l’incapacità dell’Europa si sta decidendo di lasciare le persone annegare in mare come cani” : In collegamento con la sede della ‘Stampa Estera in Italia’, la portavoce Sea Watch Italy Giorgia Linardi: “Questa notte siamo dovuti indietreggiare su intimazione della Guardia di Finanza e ora la nave si trova a 3 miglia dalla costa. La situazione è di stallo”. Linardi risponde alle domande dei giornalisti: “Al momento l’unico modo per effettuare lo sbarco delle persone dalla nostra nave alle ...

Sea Watch - 4 Paesi pronti a ospitare i migranti. Garante infanzia : "Fate sbarcare i minori" : Francia, Germania, Lussemburgo e Portogallo si sono dette pronte e disponibili a ospitare i migranti che sono ancora a bordo della Sea Watch, in attesa di poter sbarcare, ma proprio lo sbarco è il nodo che non si riesce a sciogliere. Perché mentre Matteo Salvini dice che lo autorizzerà soltanto dopo che i Paesi UE si saranno concretamente impegnati a ospitare i migranti, l'UE dice che non si può procedere alla ricollocazione ...

Conte : alcuni Paesi disponibili per i migrantiIndagato il capitano della Sea Watch : Carola Rackete è indagata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e rifiuto di obbedienza a nave da guerra. La Finlandia potrebbe accogliere otto migranti

Il caso Sea Watch 3 è la dimostrazione dell’incapacità del governo : Ancora una volta il governo italiano ha scelto la strada degli slogan e della propaganda rispetto a quella della soluzione dei problemi. Ve lo avevamo detto: quello dei porti chiusi era un imbroglio, utile solo ad attivare la macchina della propaganda salviniana in casi del genere. Che ha nelle ONG il "nemico perfetto", dietro cui mascherare l'incapacità di affrontare una questione complessa.Continua a leggere

Sea Watch - così la Capitana Carola ha smascherato Salvini : Era il 12 giugno 2018 quando presentai in Consiglio regionale della Lombardia la mozione “Acquarius Sea Watch e navi in arrivo nel prossimo futuro”. Lo scorso Novembre mi sono imbarcato come medico di bordo su Mediterranea-Mare Jonio per operazioni di search and rescue nel Mediterraneo. Lotto, come posso. Dentro e fuori dal palazzo. dal blog di Michele Usuelli Migranti, diario dalla Mediterranea – ...

Sea Watch - Matteo Salvini ha davvero chiesto l’arresto dei parlamentari a bordo? : Alcuni esponenti dell'opposizione - e soprattutto del Pd - stanno attaccando il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che sarebbe reo di aver chiesto l'arresto dei cinque parlamentari a bordo della Sea Watch da ormai quasi 24 ore. Una denuncia che nasce da un tweet di Salvini molto ambiguo. Ma cosa ha realmente detto il ministro dell'Interno?Continua a leggere

Sea Watch - Conte : "Ci sono 3-4 Paesi disponibili ad accogliere migranti" : "Tre o quattro Paesi sono disponibili" ad accogliere una parte dei 40 migranti che si trovano a bordo della Sea Watch 3, ferma davanti a Lampedusa: lo ha riferito il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine della prima sessione dei lavori del G20 di Osaka. "Con il premier olandese Rutte ho manifestato l'invito da parte dell'Italia di avviare iniziative", ha spiegato Conte, "lui non si sente responsabile sui ...