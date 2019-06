Sea Watch | Marco Travaglio con Matteo Salvini | Carola Rackete viola tutte le norme

Sea Watch : alcuni Stati Ue pronti a ricevere i migranti - tra cui Francia e Germania : Procedono gli sviluppi della questione della nave Sea Watch, che ormeggia ormai da più di due settimane nei pressi delle coste del'isola di Lampedusa con a bordo 42 naviganti, gran parte migranti. Tra questi, un uomo ed un ragazzo di 11 anni sono Stati portati in poliambulatorio prima della mezzanotte per un'urgenza medica. La capitana della nave Sea Watch Carola Rackete è stata iscritta al registro degli indagati con l'accusa di favoreggiamento ...

Migranti ancora a bordo della Sea Watch - indagata la capitana. Conte : “Stati Ue pronti ad accogliere i profughi” : Non si sblocca il caso della Sea Watch 3. Dopo 15 giorni, i 40 Migranti sono ancora a bordo della nave mentre la capitana Carola Rackete e' stata iscritta nel registro degli indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e violazione dell'articolo 1099 del codice della navigazione Contestato al comandante che non obbedisca all'ordine di una nave da guerra nazionale. Anche se dalla procura sottolineano che e' un atto dovuto dopo ...

Indagata la capitana Carola Rackete. Blitz della Finanza sulla Sea Watch : Tiene banco la nave Sea Watch. Fonti della Farnesina confermano che a seguito del lavoro svolto ? su istruzioni del ministro Enzo Moavero Milanesi, in stretta correlazione con la Commissione...

Sea Watch - senatrice olandese contro il suo governo e l’Ue : “Comportamento imbarazzante e indegno” : “imbarazzante e indegno”. Così la senatrice olandese Tineke Strik definisce il “comportamento di tutti gli stati membri del Consiglio d’Europa nei confronti di quanto sta accadendo alla Sea Watch 3″. Strik è l’autrice del Rapporto contro le politiche e pratiche di respingimento attuate dai Paesi dell’organizzazione appena approvato dall’assemblea. La parlamentare chiama in causa anche il suo Paese, l’Olanda: ...

Sea Watch 3 - le chiese evangeliche vogliono accogliere i migranti in Italia a proprie spese : La Federazione delle chiese evangeliche in Italia ha proposto di accogliere i migranti della Sea Watch 3 in Italia a proprie spese. Il coordinatore Paolo Naso ha spiegato a Fanpage.it che ci sono "50 comuni tedeschi pronti ad accogliere i profughi" e che questa iniziativa, a cui da ieri nessuno ha ancora risposto, è "strettamente umanitaria, non ha nulla di politico".Continua a leggere

Migranti : pm Vella - 'perquisizione Sea Watch su nostra delega' : Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - "Non saliremo a bordo della Sae watch, è in corso la perquisizione della Guardia di Finanza su nostra delega". Lo ha detto il Procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella appena arrivato a Lampedusa per seguire da vicino l'inchiesta sulla Sea watch. Le Fiamme gial

GdF sulla Sea Watch - acquisiti documenti : 16.09 Su disposizione della procura Fiamme Gialle a bordo della Sea Watch 3, ferma al largo di Lampedusa, per una perquisizione. Notificata alla comandante Carola Rackete l'iscrizione nel registro degli indagati. "Stiamo vedendo le carte", ha detto il procuratore di Agrigento, Vella, giunto a Lampedusa per interrogare la donna, imputata di favoreggiamento dell' immigrazione clandestina e violazione dell'art.1099 del codice di navigazione ...

Sea Watch - Toscani : “Salvini? Un mentecatto. Meloni vuole affondare nave? Sì - ma con lei e il suo partito sopra” : “Salvini? E’ vergognoso, passerà alla storia. Chi non lascia entrare una nave passerà alla storia veramente come un mentecatto”. E’ il commento pronunciato ai microfoni de La Zanzara (Radio24) dal fotografo Oliviero Toscani sul caso Sea Watch, rendendosi protagonista anche di un pepato battibecco con uno dei conduttori, Giuseppe Cruciani. Oliviero Toscani: “Salvini con la figlia di Verdini? Se ...

Sea Watch - capitana difesa dalla stampa tedesca : 'Attaccata dalla plebaglia' : La protagonista delle prime pagine di cronaca in Italia è senza dubbio Carola Rackete. La capitana della nave Sea Watch 3 ha scelto di forzare il blocco navale italiano, andando a violare le acque del Bel Paese, noncurante di quelle che sarebbero potute essere le conseguenze. Salvini ha, da tempo, annunciato che i porti italiani, per le Ong, sono chiusi, ed ha inasprito le sanzioni per chi contravviene alle indicazioni. Questo non ha fermato ...

Quelle novelle "Antigone" dell'equipaggio della Sea Watch 3 : Francesco Boezi Sono dieci le donne che operano sulla Sea Watch. La loro azione parla pure di "senso di colpa europeo", che conduce alla distruzione della nostra civiltà Se è vero che il futuro del progressismo idealistico è tinto di rosa, allora è vero pure che Sea Watch 3 ha anticipato i tempi. Carola Rackete è balzata agli onori delle cronache per una serie di motivi. Intanto perché regge il timone, ma sull'imbarcazione lavorano o ...

Sea Watch 3 - Gdf a bordo per perquisizioneSalvini : ora con Slovenia sigilliamo frontiere : Carola Rackete è indagata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e rifiuto di obbedienza a nave da guerra. La Finlandia potrebbe accogliere otto migranti