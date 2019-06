Sea Watch | indagata Carola Rackete Migranti a bordo da oltre due settimane

Sea Watch - indagata Carola Rackete. Salvini attacca l'Olanda : «Disgustosi» : Tiene banco la nave Sea Watch. Fonti della Farnesina confermano che a seguito del lavoro svolto ? su istruzioni del ministro Enzo Moavero Milanesi, in stretta correlazione con la Commissione...

"Sul caso Sea Watch Olanda disgustosa" : Salvini: "Ho scritto alla collega degli Interni del governo olandese, senza avere uno straccio di risposta"

La SeaWatch 3 ancora al largo di Lampedusa - conferenza stampa improvvisata a bordo : La nave Ong SeaWatch 3 è ancora ferma a un miglio dalla costa di Lampedusa. Ieri, 27 giugno, la comandante Carola Rackete aveva dichiarato lo stato di necessità poco prima di avventurarsi nelle acque territoriali italiane, il tutto per garantire un porto sicuro alle 42 persone a bordo della nave. Tuttavia, nonostante siano trascorse circa 24 ore dall’ingresso in territorio nazionale, nessuno sta garantendo sicurezza. Solo la promessa della ...

Matteo Salvini su Leoluca Orlando : "Pensa di dare la cittadinanza onoraria all'equipaggio della Sea Watch" : Matteo Salvini non ha gradito l'ennesima provocazione del sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che ha annunciato di voler concedere all'equipaggio e allo staff della nave Sea Watch la cittadinanza onoraria. "L'onorificenza sarebbe destinata - ha detto Orlando - agli uomini e alle donne della Sea Watc

Sea Watch - la capitana Carola Rackete : “Salvini? Ho 60 persone di cui occuparmi. Si metta in fila” : “Non ho letto i suoi commenti, non ho tempo. Ho 40 persone, più 20 di equipaggio, quindi 60 persone di cui occuparmi. Mi tengono occupata giorno e notte. Salvini si metta in fila“. Così la capitana della Sea Watch3, Carola Rackete ha risposto durante una diretta Skype con la sala stampa estera a chi le faceva notare che il ministro dell’Interno Matteo Salvini la considera la ‘nemica numero uno”. ...

Sea Watch - Marco Travaglio con Matteo Salvini : "Carola Rackete viola tutte le norme sulla pelle dei migranti" : La Sea Watch guidata da Carola Rackete "ha violato una serie innumerevole di norme italiane e internazionali, il che non le verrebbe consentito da alcuno Stato di diritto del mondo libero". Marco Travaglio, nel suo editoriale su Il Fatto quotidiano, si schiera dalla parte di Matteo Salvini: "Avrebbe

Sea Watch : alcuni Stati Ue pronti a ricevere i migranti - tra cui Francia e Germania : Procedono gli sviluppi della questione della nave Sea Watch, che ormeggia ormai da più di due settimane nei pressi delle coste del'isola di Lampedusa con a bordo 42 naviganti, gran parte migranti. Tra questi, un uomo ed un ragazzo di 11 anni sono Stati portati in poliambulatorio prima della mezzanotte per un'urgenza medica. La capitana della nave Sea Watch Carola Rackete è stata iscritta al registro degli indagati con l'accusa di favoreggiamento ...

Migranti ancora a bordo della Sea Watch - indagata la capitana. Conte : “Stati Ue pronti ad accogliere i profughi” : Non si sblocca il caso della Sea Watch 3. Dopo 15 giorni, i 40 Migranti sono ancora a bordo della nave mentre la capitana Carola Rackete e' stata iscritta nel registro degli indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e violazione dell'articolo 1099 del codice della navigazione Contestato al comandante che non obbedisca all'ordine di una nave da guerra nazionale. Anche se dalla procura sottolineano che e' un atto dovuto dopo ...

Sea Watch - senatrice olandese contro il suo governo e l’Ue : “Comportamento imbarazzante e indegno” : “imbarazzante e indegno”. Così la senatrice olandese Tineke Strik definisce il “comportamento di tutti gli stati membri del Consiglio d’Europa nei confronti di quanto sta accadendo alla Sea Watch 3″. Strik è l’autrice del Rapporto contro le politiche e pratiche di respingimento attuate dai Paesi dell’organizzazione appena approvato dall’assemblea. La parlamentare chiama in causa anche il suo Paese, l’Olanda: ...

Sea Watch 3 - le chiese evangeliche vogliono accogliere i migranti in Italia a proprie spese : La Federazione delle chiese evangeliche in Italia ha proposto di accogliere i migranti della Sea Watch 3 in Italia a proprie spese. Il coordinatore Paolo Naso ha spiegato a Fanpage.it che ci sono "50 comuni tedeschi pronti ad accogliere i profughi" e che questa iniziativa, a cui da ieri nessuno ha ancora risposto, è "strettamente umanitaria, non ha nulla di politico".Continua a leggere

Migranti : pm Vella - 'perquisizione Sea Watch su nostra delega' : Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - "Non saliremo a bordo della Sae watch, è in corso la perquisizione della Guardia di Finanza su nostra delega". Lo ha detto il Procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella appena arrivato a Lampedusa per seguire da vicino l'inchiesta sulla Sea watch. Le Fiamme gial