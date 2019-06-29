Sea Watch in porto senza autorizzazione

LA SEA Watch, FERMA DA TRE GIORNI AL LARGO DI LAMPEDUSA, E' ENTRATA NEL porto DELL'ISOLA. IL COMANDANTE HA DECISO DI PROCEDERE NONOSTANTE LA MANCANZA DI AUTORIZZAZIONI DA PARTE DELLE AUTORITA'. LA NAVE E' RIMASTA PER QUALCHE MINUTO ALL'ESTERNO DEL porto, BLOCCATA DA UNA MOTOVEDETTA DELLA GDF, E ORA STA FACENDO MANOVRA PER AVVICINARSI ALLA BANCHINA. "BASTA, DOPO 16 GIORNI ENTRIAMO IN porto", HA SCRITTO LA ONG SU TWITTER.(Di sabato 29 giugno 2019)
Zazoom Tv - Live Video Breaking NewsSegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sea Watch