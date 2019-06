Sea Watch | Conte | “Tre o 4 paesi disponibili ad accogliere i migranti” Altri due portati

Continua il braccio di ferro sulla Sea Watch. Salvini : "Sono come San Tommaso - scendono solo con firma Ue" : I migranti della Sea Watch sbarcheranno “solo se mi verrà detto quanti e quando andranno ad Amsterdam, a Parigi, a Berlino. Ma sono come San Tommaso, stavolta me lo devono firmare, visto che troppe volte gli impegni presi non sono stati mantenuti”. Lo ha detto il ministro dell’interno Matteo Salvini, ospite di Agorà.A 48 ore dall’ingresso nelle acque territoriali italiane, la Sea Watch resta ancora ...

La mia prima notte sulla Sea Watch : Alle 4,30 Riccardo Magi mi sveglia. È il mio turno. Stanotte la nostra breve crociera sulla Sea Wacht3 prevede una rotazione per dare una mano all’equipaggio nella guardia sul ponte.Ieri sera la Capitana Carola ci ha chiesto di farlo. Dopo la nuova evacuazione medica necessaria per fornire cure adeguate ad un ragazzo affetto da una probabile ernia inguinale, c’è qualche preoccupazione in più a bordo. Non è ...

Lampedusa - Sea Watch ferma davanti al porto : Uno dei 42 migranti a bordo della Sea Watch 3 è stato evacuato per motivi medici; assieme a lui è stato fatto sbarcare anche un minore che lo accompagnava.

Sea Watch - raccolti oltre 220mila euro su Facebook per la capitana Carola Rackete : Grande successo per la colletta lanciata dalla Rete italiana antifascista a favore di Carola Rackete, la capitana della nave Sea Watch 3 che aveva cercato di entrare a Lampedusa. "I soldi - hanno spiegato gli organizzatori - serviranno a pagare le multe per essere entrati nelle acque territoriali senza autorizzazione". Ieri, intanto, alcuni politici del Partito Democratico, insieme a giornalisti, fotografi e operatori, sono saliti sulla nave per ...

Sea Watch - il retroscena sui magistrati : i "bastoni tra le ruote" - l'ostacolo per Salvini e Viminale : Il "bastone tra le ruote" di Matteo Salvini sul caso Sea Watch lo avrebbe messo (di nuovo) la magistratura. Secondo il Corriere della Sera, in un retroscena di Fiorenza Sarzanini, il ministro degli Interni "avrebbe voluto far scattare subito il sequestro della nave" della ong tedesca che due settima

Le ultime sulla Sea Watch 3 : Due migranti sono stati fatti sbarcare dalla nave per un'emergenza medica, ne restano 40 a bordo e non è chiaro cosa voglia fare il governo

Sea Watch - Matteo Salvini e il piano segreto per sequestrare la nave e fregare Carola Rackete : Risolvere il caso Sea Watch, ma alla maniera di Matteo Salvini. Il ministro degli Interni ha posto una condizione all'Unione europea: far sbarcare subito i 40 migranti rimasti a bordo della nave della Ong tedesca ferma a un miglio dal porto di Lampedusa, ma a patto di una distribuzione immediata dei

Sea Watch - altri due naufraghi portati a terra per urgenza medica. Conte incontra il premier dei Paesi Bassi al G20 di Osaka : Quindicesimo giorno in mare per la Sea Watch che da ormai 48 ore si trova di fronte al porto di Lampedusa, dopo la decisione del capitano della nave, Carola Rackete, di non rispettare l’ordine del governo italiano ed entrare così nelle acque territoriali italiane. Nella notte, secondo quanto riferito dalla ong, altre due persone sono state fatte scendere dall’imbarcazione e portate a terra dalla Guardia Costiera: si tratta di un uomo ...

Sondaggi politici Emg : Sea Watch - maggioranza italiani con Salvini : Sondaggi politici Emg: Sea Watch, maggioranza italiani con Salvini Sul caso Sea Watch il 61% dei cittadini italiani si schiera con la linea dura adottata dal ministro dell’Interno Matteo Salvini: la nave battente bandiera olandese deve stare al largo di Lampedusa e i 42 migranti presenti a bordo non devono sbarcare a terra. Favorevole a quest’azione è naturalmente il 93% degli elettori leghisti mentre il 76% di chi vota Pd preme ...

Sea Watch - Matteo Salvini ad Agorà : "Non sono naufraghi ma soldi per armi e droga. E Carola Rackete..." : "Non sono naufraghi, pagano una media di 3mila dollari con cui poi si comprano armi e droga". Matteo Salvini, ospite di Agorà su Raitre, commenta fuor di ipocrisia la vicenda della Sea Watch e dei 40 migranti (due sono stati evacuati nella notte per motivi di salute) soccorsi dalla nave della ong te

Sea Watch 3 in acque italiane - decisione di approdo : nave davanti alle coste di Lampedusa : La Sea Watch 3 è entrata in acque italiane, la prua nella direzione di Lampedusa. La decisione in seguito alla constatazione delle condizioni dei 42 migranti a bordo. Nonostante l’alt a 12 miglia circa dalla costa da parte di motovedette della Guardia di Finanza partite da Lampedusa, l’imbarcazione della Ong continua a navigare, senza fermarsi, senza ripensamenti, fermandosi a qualche miglio dalla costa. La decisione di approdare Attraverso i ...

Sea Watch ferma - a Lampedusa "sbarchi fantasma". All'alba arriva un barchino con 16 migranti : Altro "sbarco fantasma" a Lampedusa. Non esiste solo la Sea Watch: 16 migranti sono arrivati sull'isola intorno alle 7 su un barchino scortato da una motovedetta delle Fiamme gialle. Giovedì intorno alle 6 erano arrivati in 8. Gli approdi, come confermato dal sindaco Martello che ha parlato di "port

Migranti - a Lampedusa si continua a sbarcare : ma il caso Sea Watch non si sblocca : Evacuati due Migranti (uno minorenne) dalla Sea Watch. Alla nave "è tuttora negato l'ingresso in porto". Intanto a Lampedusa...

Sea Watch - Orfini e Delrio a bordo con Carola Rackete e i migranti : "Notte sotto le stelle" : "Dormiremo sul ponte, sotto le stelle". Il Pd raschia al fondo sulla Sea Watch. Su Twitter Matteo Orfini, Graziano Delrio e Davide Faraone, onorevoli dem saliti a bordo della nave della ong ferma a un miglio da Lampedusa insieme ai colleghi Fratoianni e Magi, annunciano in tempo reale che passeranno